Córdoba coordinará la red europea para investigar la nueva hepatitis E de las ratas

Investigadores del área de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberinfec) en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) van a coordinar la primera red europea de investigación sobre el virus de la hepatitis E de las ratas, un genotipo de este virus descubierto por primera vez en roedores. Este equipo de científicos de Córdoba describió en 2022 los primeros casos de hepatitis aguda en Europa provocados por este virus descubierto en roedores.

El coordinador de este grupo del lmibic y especialista de la unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital universitario Reina Sofía, Antonio Rivero Juárez, señala que el estudio con roedores realizado por este equipo en Córdoba dio a conocer hace tres años los primeros casos en humanos de hepatitis aguda en Europa provocados por este nuevo virus de origen zoonótico, rocaheperirus ratti (RHEV), virus descubierto por primera vez en Hong-Kong en 2018.

Antonio Rivero apunta que esta red europea, respaldada por la Comisión Europea, se presenta este lunes en Bruselas. Formarán parte de la misma 28 países de Europa, con el apoyo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Igualmente, dentro de esa red habrá participación de la Alianza Mundial contra la Hepatitis (World Hepatitis Alliance - WHA).

Cinco grupos de trabajo

Este investigador del Imibic recalca que la red va a contar con un comité científico externo, integrado por expertos de fuera de Europa, como China, Estados Unidos, Argentina o India, así como con un comité asesor de organismos públicos europeos, con el objetivo de impactar en políticas de one health (una sola salud), que engloban tanto la salud humana, como la animal y la seguridad alimentaria.

Antonio Rivero Juárez, junto con su grupo de investigación en el Imibic. / A.J. González

Según Rivero Juárez, esta red europea está estructurada en cinco grupos de trabajo. El primero, dirigido a mejorar el diagnóstico y la vigilancia de este virus de la hepatitis E en ratas; el segundo, para mejorar el tratamiento de los humanos que presentan este tipo de hepatitis; el tercero, para prevenir la infección, a nivel de seguridad alimentaria, por ejemplo en granjas de cerdos, y para el desarrollo de vacunas; un cuarto apartado, dedicado a la diseminación de los resultados y el quinto, participación en eventos de modificación de prácticas y políticas de salud.

Antonio Rivero afronta «con mucha ilusión» este reto que va a asumir Córdoba, a través del grupo de investigación que coordina, «una oportunidad para el imibic, Universidad de Córdoba y hospital Reina Sofía».

Confirmación en humanos

Hace unos meses, el grupo que coordina este especialista presentó en un congreso europeo los resultados parciales de un estudio que confirma la existencia de casos en humanos de hepatitis E de las ratas en todos los países analizados hasta el momento (España, Escocia, Suecia, Italia, Hungría, Rumanía y Turquía) y añade que más países han pedido unirse al estudio, a la vez que están surgiendo más colaboraciones internacionales.

Rivero resalta que «hemos impulsado un algoritmo diagnóstico molecular, con un coste económico reducido, que puede ser usado en todos los hospitales para la detección de este virus de la hepatitis E de las ratas». Dicho método diagnóstico ya se encuentra implantado en hospitales como el Clinic de Barcelona; Marqués de Valdecilla en Santander u otros centros de Valencia. «Este método de diagnóstico se viene usando en el Servicio de Microbiología del hospital Reina Sofía desde hace mucho tiempo y prestamos también apoyo a hospitales andaluces que nos mandan muestras. Incluso contamos con un programa de formación para especialistas de países con menos recursos, como son Camerún, Nigeria, Túnez o Bulgaria», expone Antonio Rivero.

Los roedores juegan un papel fundamental en esta investigación. / Córdoba ciudad

Hepatitis agudas virales

Este experto explica que el virus de la hepatitis E es el causante de aproximadamente el 21% del total de hepatitis virales agudas, mientras que el de las ratas representa el 5%. En una investigación anterior, estos investigadores conocieron que un 30% de los roedores analizados eran portadores del patógeno, después de que fueran analizadas un millar de ratas de toda España.

Lo que no está claro aún es cómo se produce la infección de esa hepatitis E de las ratas en humanos. Este especialista precisa que una hipótesis es que cómo los roedores excretan el virus por las heces y orina podría existir la posibilidad de contaminación de alimentos, líquidos o superficies en contacto con las ratas, que luego fueran consumidos por personas. El segundo planteamiento sería, según este investigador, que otra especie animal actuara como hospedador intermedio asintomático y ahí es donde surge la posibilidad de que ese animal fuera el cerdo, pudiendo darse el contagio en humanos, aunque esto no está probado, tras consumir productos elaborados con partes del animal no sometidos a tratamientos específicos para eliminar el virus.

Primeros casos

Los tres primeros casos de hepatitis aguda de las ratas en personas los descubrieron estos investigadores de Córdoba en pacientes de Sevilla, Córdoba y Pamplona. Este grupo siguió trabajando para mejorar el diagnóstico molecular de esta patología y hasta el momento han registrado unos 50 casos de hepatitis aguda de las ratas en España tras analizar a más de 250 pacientes de 10 hospitales de Andalucía, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana o Cataluña con hepatitis agudas de origen desconocido, lo que ha dado como resultado una prevalencia del 14% en este grupo.

La característica que comparten las personas con infección por hepatitis E es que son inmunodeprimidas o inmunocompetentes, precisa Rivero Juárez, por lo que podría existir riesgo de mortalidad al tratarse de personas con menos defensas.