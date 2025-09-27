Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba celebra el Día del Turismo con múltiples actividades

Medina Azahara, el Museo Julio Romero de Torres, el Taurino, la Posada del Potro, los Baños Califales, los Jardines del Alcázar y la Puerta del Puente pueden visitarse libre y gratuitamente

A. J. González

Córdoba

Córdoba celebra este sábado el Día Mundial del Turismo con jornadas de puertas abiertas en sus museos y patrimonio y espectáculos de flamenco. Este día se conmemora todos los años el 27 de septiembre, con celebraciones auspiciadas por la Organización Mundial del Turismo de la ONU, con el propósito de concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de la contribución que el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este año se celebra bajo el lema Turismo y transformación sostenible, con el objetivo de lanzar un llamamiento claro y contundente: el compromiso a hacer del turismo una plataforma que favorezca una transformación sistémica y sostenible, guiada por una gobernanza eficaz, una planificación estratégica, un seguimiento riguroso y unas prioridades colectivas evidentes.

El Día Mundial del Turismo en Córdoba, en imágenes

El Día Mundial del Turismo en Córdoba, en imágenes

El Día Mundial del Turismo en Córdoba, en imágenes / A.J.González

Espacios

Por todo ello, el Conjunto Arqueológico Medina Azahara se suma a esta celebración, hoy sábado 27 de septiembre, con sus puertas abiertas hasta las 18.00 horas, y entrada gratuita para los ciudadanos de cualquier nacionalidad que quieran disfrutar de la Ciudad Califal y de los contenidos de su Museo. El servicio del autobús lanzadera también será gratuito. El Salón Rico también complementa la visita de la mano de especialistas para conocer las labores de restauración que se están realizando en uno de los edificios más emblemáticos del conjunto, que constituyó el centro de representación política y ceremonial del califato.

Córdoba Día Mundial del turismo Turistas Museos Municipales abiertos gratis Puerta del Puente

Varios museos han abierto gratuitamente sus puertas. / A. J. González

Asimismo, los museos municipales estarán abiertos hasta las 17.30 horas e incluye el Museo Julio Romero de Torres, el Museo Taurino, la Posada del Potro, los Baños Califalesjardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y la Puerta del Puente, a la que ahora se puede acceder hasta las 21.00 horas. Además, también ha habido actuaciones en la Plaza del Potro con María García y Andrés Jiménez y Marina Heredia y Alberto Parraguilla al baile, Alberto Romero y José el Caja al cante y Paco de Dios en la guitarra.

