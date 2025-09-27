Los bomberos actúan en un incendio en Camino de Carbonell

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se encuentran actuando en un incendio en una parcela de pastos, enseres y vegetación en el Camino de Carbonell, sin que se pueda confirmar aún si afecta al asentamiento que se encuentra en esa zona.

El aviso ha sido recibido por el parque central de la avenida de los Custodios sobre las 13.00 horas y efectivos del parque de El Granadal se han trasladado hasta el lugar. El 112 también ha recibido numerosos avisos por la gran columna de humo que está generando el incendio. Además de los bomberos se ha trasladado al lugar la Policía Local y se ha avisado también al Infoca.