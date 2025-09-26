Sucesos
Vuelca tras una colisión con otro turismo en Cañero, resulta herido y abandona el coche
El siniestro ocurrió de madrugada en la calle Fernando Camacho
Una persona resultó herida ayer al volcar su vehículo después de una colisión con otro coche en el barrio de Cañero de Córdoba, tras lo que abandonó el lugar y el automóvil.
Según ha informado el servicio de emergencias 112, sobre las 00.05 de la madrugada se recibieron llamadas alertando de un accidente de circulación en la calle Fernando Camacho. Según los testigos, dos coches colisionaron y uno de ellos acabó volcado sobre la calzada.
Los testigos daban cuenta de que había una persona herida, por lo que al lugar del suceso se desplazaron servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y efectivos de los Bomberos de Córdoba, que informan de que al llegar no había ningún atrapado.
Al parecer, según los testigos, el herido no llegó a ser atendido, ya que abandonó el lugar y el turismo en el que circulaba. La Policía Local investiga ahora los hechos.
