Urbanismo trabaja en una comisión del Casco que agilice las licencias para obras en la zona

Los permisos, mientras no atañan a trabajos en edificios protegidos, no deberán pasar ya por Cultura

Vista de viviendas del casco histórico con la Mezquita de fondo.

Vista de viviendas del casco histórico con la Mezquita de fondo. / Manuel Murillo

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba trabaja ya en la creación de una comisión propia que resuelva la concesión de licencias para obras en el casco histórico, sin necesidad de que pasen antes por la Comisión de Cultura de la Junta y siempre que no afecten a edificios o espacios catalogados. Así lo han anunciado este viernes el presidente y el gerente de la GMU, Miguel Ángel Torrico y Julián Álvarez, respectivamente, durante la presentación de los presupuestos de este organismo municipal para el año que viene. La razón, las cuentas ya recogen una partida para contratar a cuatro personas que se integren en dicha comisión.

Como ha detallado Julián Álvarez, la ley permite la creación de una comisión de este tipo a aquellos municipios que cuentan con casco histórico y un plan urbanístico para el mismo, en el caso de Córdoba, el Plan de Especial Protección del Casco Histórico (Pepch). La comisión, ha explicado Álvarez, estará integrada por técnicos municipales, personas de la vida civil (como colectivos vecinales o asociaciones) y por la misma Delegación de Cultura de la Junta, organismo por el que ahora pasan aquellas intervenciones que se realizan en la zona patrimonial.

Para principios del año que viene

La comisión, ha informado el gerente de Urbanismo, revisará y autorizará licencias que tengan que ver con intervenciones en el casco histórico, siempre y cuando, ha concretado, que no afecten a bienes de interés cultural. Se trabaja ya en este sentido, sobre todo en la dotación de personal técnico de Urbanismo para la comisión. Como ha recordado Álvarez, si bien la administración está sometida a la regla de no crecer en personal (existe una tasa de reposición del 1), sí se contempla el hacer contratos para servicios de nueva creación, como sería esta comisión.

Noticias relacionadas y más

En un primer momento, y para empezar a funcionar cuanto antes (se baraja que a principios del año que viene), lo que se hará es dotar a la comisión de personas adscrita en la Gerencia, es decir, técnicos que ya trabajen ahí, para luego, ya sí, contratar a cuatro personas exclusivamente para este fin. Lo que pretende Urbanismo en lo que queda de año es terminar de culminar la propuesta, así como su reglamento, para remitirla a Cultura, que deberá avalar la creación de dicha comisión. Una vez Cultura autorice, se podrá constituir y empezar a funcionar.

