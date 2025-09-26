Urbanismo presenta un presupuesto para 2026 de casi 27 millones con la mitad dedicada a inversiones

El presidente y el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico y Julián Álvarez, respectivamente, han presentado este viernes las líneas generales del presupuesto de este organismo para el año que viene. Este presupuesto, según ha detallado Torrico, será para 2026 de 26,8 millones de euros, de los cuales casi la mitad, 13,2 millones, será para inversiones (a los que hay que sumar hasta 25 millones de remanentes no gastados de este ejercicio). La aprobación inicial irá al consejo rector de Urbanismo el martes que viene y luego habrá que remitirlo al Ayuntamiento.

Según ha pormenorizado el presidente de la GMU, las cuentas tienen dos objetivos básicos: una mejora de la prestación de los servicios que ofrece la Gerencia y aplicar esas inversiones. En este último capítulo aparecen proyectos ya conocidos, como la finalización del anillo verde, que contará con 1,5 millones de euros para las iniciativas ya activadas, además de 817.000 euros para el futuro parque de Chinales-Mirabueno y 250.000 para redactar el proyecto del de Poniente-Miralbaida.

Terrenos del futuro parque periurbano entre Chinales y la ronda Norte. / MANUEL MURILLO

Otras partidas destacadas son las que servirán para ejecutar el esperado nuevo acceso a Las Quemadas desde la A-4, donde se dibujan más de 1,5 millones de euros, o la reforma integral de la calle Sierra Nevada, en Las Palmeras, que contempla también el soterramiento de la línea de alta tensión, con 1,4 millones para el ejercicio que viene.

Las cuentas de Urbanismo para 2026 recogen también 2,8 millones de euros para la participación de la GMU en distintas juntas de compensación para el desarrollo de planes urbanísticos. Aquí se incluye, principalmente, la aportación municipal a la urbanización de los terrenos de La Rinconada (para el parque comercial junto a la Base Logística). Aparecen también casi 1,5 millones para expropiaciones en los pabellones militares o 150.000 euros para actuaciones puntuales en el casco histórico. Además, de nuevo en los presupuestos se recogen partidas para las ya anunciadas reformas de las avenidas de Ollerías y Gran Vía Parque, para el arreglo de la fachada este del estadio de El Arcángel (930.000 euros), para eliminar el tacón de los Olivos Borrachos (100.000 euros) o para la recuperación del Jardín del Obispo en Campo Santo de los Mártires (155.000 euros).

Gastos corrientes e ingresos

Con respecto a otras partidas del presupuesto, en gastos corrientes se prevén 11,6 millones de euros, destinados sobre todo al pago de nóminas, y en ingresos se estiman, por las tasas de aprovechamiento urbanístico 2,5 millones y hasta 3,1 millones por ingresos patrimoniales. Además, se reserva un fondo de contigencia de 265.000 euros para actuaciones no previstas.