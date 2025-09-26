UCO
La Universidad de Córdoba alerta sobre un intento de estafa a los alumnos a través del correo
En ellos se alerta a los alumnos de hacer frente al pago de la matrícula o, de lo contrario, no podrán continuar con las clases
La Universidad de Córdoba (UCO) ha advertido a su alumnado sobre los intentos de estafa que circulan mediante correos electrónicos fraudulentos enviados a las cuentas institucionales.
En un comunicado remitido a los estudiantes en la tarde de este viernes y publicado en la web de la institución, la UCO señala que algunos alumnos están recibiendo mensajes falsos en los que se les notifica una supuesta deuda de matrícula. En dichos correos se insta a abonar cantidades que, en algunos casos, superan los mil euros, a través de un enlace incluido en el propio mensaje. De no hacerlo, se amenaza con la desmatriculación.
Desde el Vicerrectorado de Transformación Digital y Gestión de Datos, dirigido por Sebastián Ventura, se recuerda que este tipo de fraudes “son relativamente frecuentes”, aunque recientemente no se ha registrado un repunte de casos ni constancia de estudiantes afectados.
Pago de matrícula en la UCO
La UCO insiste en que nunca envía correos ni comunicaciones exigiendo el pago de matrículas por vías externas. Las únicas formas de abonar los recibos oficiales son a través de la plataforma SIGMA, bien mediante la descarga del documento de liquidación para el pago presencial en una entidad bancaria, o bien a través de la pasarela de pago telemático vinculada a CaixaBank.
El mensaje concluye recordando al alumnado que no debe responder bajo ninguna circunstancia a estos correos fraudulentos ni acceder a los enlaces que contienen. Además de bloquear y notificar a la UCO de la dirección desde donde han sido mandados.
