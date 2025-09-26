La UCO refuerza su Erasmus con un plan dotado con más de 3 millones y 1.000 plazas para estudiar en el extranjero

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado este viernes su 7º Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional dotado con 3,12 millones de euros, que permitirá ofertar 1.000 plazas de movilidad para alumnado, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Según ha informado la UCO en una nota de prensa, la sesión ha estado marcada, además, por la aprobación del Plan de Simplificación Administrativa y la elevación a Claustro de las propuestas de concesión del grado de doctor honoris causa al filósofo Daniel Innerarity y a la psicóloga Ana María Serrano.

Con el plan de movilidad para el curso académico 2025/2026 la UCO pretende consolidar "el compromiso con la internacionalización y la excelencia académica". El programa cuenta con un presupuesto global de 3.122.828 euros, destinado a financiar las distintas convocatorias de movilidad dirigidas a todos los colectivos universitarios.

Este programa se sustenta en la financiación procedente de diversas acciones del programa Erasmus+, con una asignación de 2,59 millones de euros, así como en el Plan Propio para el Fomento de la Internacionalización, que aporta 533.000 euros de recursos propios de la UCO.

Según detalla la universidad en la nota, el plan contempla la oferta de 1.000 plazas de movilidad para estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, así como para Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), reforzando el carácter inclusivo y transversal de la estrategia internacional de la Universidad.

Además, el documento prevé la posibilidad de ampliar el número y modalidad de convocatorias, en función de la disponibilidad presupuestaria y de la obtención de nuevas becas o ayudas externas, garantizando así su flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevos escenarios.

Honoris Causa

Durante la sesión se ha acordado elevar a claustro la propuesta de otorgamiento del grado de doctores honoris causa por la UCO al profesor Daniel Innerarity Grau, catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) e investigador Ikerbasque, y a la profesora Ana María Serrano, presidenta de la Asociación Europea de Atención Temprana (EURLYAID) y profesora titular de la Universidad de Minho (Portugal). Los relatores de las candidaturas serán los profesores Ramón Román Alcalá y María Araceli Sánchez Raya, respectivamente.

Simplificación administrativa

Además, en el capítulo de gestión, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Simplificación Administrativa de la Universidad de Córdoba, una iniciativa impulsada por Gerencia en el marco del IV Plan Estratégico 2025-2030, y que responde a la necesidad de avanzar en eficiencia, agilidad y calidad en los procesos internos. La iniciativa, según precisa la UCO, busca reducir cargas administrativas tanto para el estudiantado como para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y el Personal Docente e Investigador (PDI), en línea "con el compromiso de la institución con una gestión más moderna, cercana y accesible".

Según han informado tras el Consejo de Gobierno, el plan tiene como objetivo general agilizar los trámites universitarios, eliminando duplicidades y procedimientos innecesarios, e incorpora objetivos específicos como la digitalización y unificación de procedimientos en una única plataforma, la reorganización o eliminación de trámites de escasa utilidad, la implantación de protocolos más ágiles que refuercen la seguridad jurídica y la trazabilidad, y la consolidación de una cultura organizativa de mejora continua.

También se ha dado luz verde a otras cuestiones. Por ejemplo, en materia de planificación y organización académica, se ha aprobado la modificación sustancial de los planes de estudios de los grados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Bioquímica, Biotecnología y Física, así como la modificación no sustancial de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales y Veterinaria.