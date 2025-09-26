La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los proyectos más destacados del presupuesto de Urbanismo, la ordenanza de accesibilidad en Córdoba y la nueva ventaja para los coches eléctricos en Córdoba, entre lo más destacado del viernes
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha presentado hoy el presupuesto para el año que viene, dotado con 13 millones para inversiones, que ascienden a más de 38 si se le suman los remanentes. Dentro de esos proyectos más destacados se puede hablar de los futuros parques que vendrán a completar el anillo verde o de la recuperación del Jardín del Obispo. En otro orden de cosas, pero sin salir de lo municipal, la Delegación de Movilidad ha anunciado que está preparando una nueva ordenanza de accesibilidad universal que sustituirá a la actual -que data de 1994- y que, adaptada a los cambios normativos, irá más allá de la supresión de barreras arquitectónicas. Y en tercer lugar, destacamos la nueva ventaja con la que contarán los coches eléctricos. Este tipo de vehículos y los de cero emisiones contarán con una hora gratis en la zona azul de la ciudad.
- Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo
- Córdoba prepara una ordenanza de accesibilidad universal en todos los espacios de uso público
- Los coches eléctricos contarán con una hora de parking gratis en la zona azul de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Universidad de Córdoba alerta sobre un intento de estafa a los alumnos a través del correo
- Un incendio en una nave abandonada provoca una gran humareda visible desde varios puntos de Córdoba
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Urbanismo trabaja en una comisión del casco histórico que agilice las licencias para obras en la zona
- Los taxis celebran el regreso de los vuelos regulares a Córdoba: «Es un pequeño impulso»
- Las consultas externas del Materno-Infantil comenzarán a funcionar en el primer trimestre de 2026
Provincia
- El segundo premio de la Lotería Nacional cae en Córdoba y Espiel
- ‘Lucena Vive la Pasión’: horarios, itinerarios y otros detalles sobre la procesión magna de este sábado
- Los municipios reciben los 17,5 millones del plan Diputación Invierte 2025, que impulsa 800 proyectos
Campo
- Planas reitera su postura de la vacunación obligatoria contra la lengua azul como la "medida más eficaz"
Andalucía
- Moreno se revuelve contra Junts por criticar sus rebajas fiscales: "Lo siento independentistas, pero habrá más"
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia