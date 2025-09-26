Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los proyectos más destacados del presupuesto de Urbanismo, la ordenanza de accesibilidad en Córdoba y la nueva ventaja para los coches eléctricos en Córdoba, entre lo más destacado del viernes

El presupuesto de Urbanismo incluye nuevos parques para la ciudad.

El presupuesto de Urbanismo incluye nuevos parques para la ciudad. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha presentado hoy el presupuesto para el año que viene, dotado con 13 millones para inversiones, que ascienden a más de 38 si se le suman los remanentes. Dentro de esos proyectos más destacados se puede hablar de los futuros parques que vendrán a completar el anillo verde o de la recuperación del Jardín del Obispo. En otro orden de cosas, pero sin salir de lo municipal, la Delegación de Movilidad ha anunciado que está preparando una nueva ordenanza de accesibilidad universal que sustituirá a la actual -que data de 1994- y que, adaptada a los cambios normativos, irá más allá de la supresión de barreras arquitectónicas. Y en tercer lugar, destacamos la nueva ventaja con la que contarán los coches eléctricos. Este tipo de vehículos y los de cero emisiones contarán con una hora gratis en la zona azul de la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

