La Gerencia Municipal de Urbanismo ha presentado hoy el presupuesto para el año que viene, dotado con 13 millones para inversiones, que ascienden a más de 38 si se le suman los remanentes. Dentro de esos proyectos más destacados se puede hablar de los futuros parques que vendrán a completar el anillo verde o de la recuperación del Jardín del Obispo. En otro orden de cosas, pero sin salir de lo municipal, la Delegación de Movilidad ha anunciado que está preparando una nueva ordenanza de accesibilidad universal que sustituirá a la actual -que data de 1994- y que, adaptada a los cambios normativos, irá más allá de la supresión de barreras arquitectónicas. Y en tercer lugar, destacamos la nueva ventaja con la que contarán los coches eléctricos. Este tipo de vehículos y los de cero emisiones contarán con una hora gratis en la zona azul de la ciudad.

