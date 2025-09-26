Cajasur inicia hoy la venta de su edificio de Ronda de los Tejares, una de sus principales sedes hasta la reforma de la oficina de Gran Capitán. La operación se llevará a cabo por subasta 100% on line e irá dirigida solo a operadores e inversores cualificados. Por otra parte, pero sin salir de lo económico, la Diputación anunció ayer que próximamente convocará ayudas a la eficiencia energética y a la inteligencia artificial dirigidas a las cooperativas agroalimentarias de la provincia. Lo hizo en la presentación del Anuario Agroalimentario que ha editado Diario CÓRDOBA y que se entrega hoy, gratis, con cada ejemplar del periódico en papel. Y en tercera instancia te contamos la reacción de los taxis a la vuelta de los vuelos regulares al Aeropuerto de Córdoba. Los profesionales del sector aseguran estar "ilusionados" y con la expectativa en que este hito sea "un impulso" para su negocio.

