La actualidad del viernes 26 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La venta de la sede de Cajasur en Ronda de los Tejares, las ayudas para cooperativas de la Diputación y la reacción de los taxis a los vuelos desde Córdoba abren la crónica del día
Cajasur inicia hoy la venta de su edificio de Ronda de los Tejares, una de sus principales sedes hasta la reforma de la oficina de Gran Capitán. La operación se llevará a cabo por subasta 100% on line e irá dirigida solo a operadores e inversores cualificados. Por otra parte, pero sin salir de lo económico, la Diputación anunció ayer que próximamente convocará ayudas a la eficiencia energética y a la inteligencia artificial dirigidas a las cooperativas agroalimentarias de la provincia. Lo hizo en la presentación del Anuario Agroalimentario que ha editado Diario CÓRDOBA y que se entrega hoy, gratis, con cada ejemplar del periódico en papel. Y en tercera instancia te contamos la reacción de los taxis a la vuelta de los vuelos regulares al Aeropuerto de Córdoba. Los profesionales del sector aseguran estar "ilusionados" y con la expectativa en que este hito sea "un impulso" para su negocio.
Córdoba ciudad
- Las Peñas Cordobesas otorgan sus Potros de Oro 2025 a la UME y a Rafael Cañete
- Los gimnasios de Córdoba reciben con optimismo «moderado» la bonificación de la Junta
- Aucorsa renovará el servicio de las barriadas periféricas e instalará cien puntos de recarga de bonobús
- El Ayuntamiento habilita un solar junto a la Ciudad de la Justicia como aparcamiento provisional
- La compraventa de vivienda se dispara más de un 20% hasta julio y supera las 6.500 transacciones
Campo
- Las empresas de Córdoba acaparan el 25% de los incentivos de Trade
- Juanma Moreno anuncia más de 22 millones contra el mildiu y otras enfermedades de los cultivos y el ganado
Provincia
- San Calixto se reactiva: el Ministerio licita el proyecto de la última gran presa entre Sevilla y Córdoba
- Siete guardias civiles reforzarán el puesto principal de Puente Genil durante seis meses
- El desplome acelera la necesidad de una rehabilitación integral del castillo de Lucena
Ocio
- Versos de Cosmopoética y la música de Pastora Soler, Leiva, Nena Daconte y Ana Belén componen un pleno para el finde en Córdoba
Cultura
- Sebastián Yatra contagia toda su ‘energía bacana’ al público cordobés
- Junot Díaz y Mayra Santos-Febres abrirán hoy la veda de Cosmopoética en un acto con ritmo lírico rapero
Andalucía
- Los jóvenes que alquilen una vivienda en Andalucía podrán ahorrar hasta 1.200 euros en la declaración de la renta
Internacional
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia