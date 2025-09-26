Aeropuerto de Córdoba
Los taxis celebran el regreso de los vuelos regulares a Córdoba: «Es un pequeño impulso»
Autacor asegura que «el trabajo fluye» y que el sector está «ilusionado» con las nuevas conexiones
El sector del taxi celebra la continuidad de los vuelos comerciales desde el aeropuerto de Córdoba y señala que supone un «aumento de la movilidad en la ciudad» y pasar de «nada de movimiento a un pequeño impulso».
Así lo expresa el presidente de la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor), José Antonio Coca, quien espera que salgan «muchos más vuelos» desde el aeródromo cordobés, que recuperó la actividad comercial el año pasado y que en este 2025 se prolongará al menos hasta mediados de 2026 con conexiones a Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona.
Una acogida positiva
Coca asegura que las conexiones estivales han servido para aumentar ligeramente la actividad en verano y que, por el momento, la acogida de la conexión con la Ciudad Condal está siendo positiva. El primer día «había doce taxis esperando y salieron al momento», celebra.
Los taxis ofrecen tarifas que conectan el aeródromo con el centro por entre 18,83 y 30,22 euros. De momento, la mayoría de usuarios son «turistas», aunque anima a los cordobeses a hacer uso de este medio de transporte. Aunque «aún es pronto» para hacer una estimación del número de clientes, Coca destaca que «el trabajo fluye» y «se está notando». «Se ha pasado de ninguna actividad» a que suponga «un impulso» para un sector que está «ilusionado», explica.
El presidente de Autacor recalca que el sector «está preparado» para el aumento de la demanda y desea que «haya muchos más vuelos».
