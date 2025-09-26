¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? Clínica Dental La Victoria tiene el mejor tratamiento para conseguirla

Hoy en día, conseguir la sonrisa perfecta es posible gracias al diseño digital de sonrisa de Clínica Dental La Victoria. Este tratamiento, indicado para pacientes con ciertos problemas dentales como desgastes, posiciones inadecuadas, tamaños asimétricos o roturas, se utiliza para mejorar la funcionalidad y la estética de la boca. También para rejuvenecer la sonrisa y darle esa vitalidad que la convierte en nuestra mejor carta de presentación.

¿En qué consiste este tratamiento?

El diseño digital de sonrisa consiste en realizar un estudio detallado de la boca del paciente, teniendo en cuenta sus demandas estéticas. «Una vez digitalizado, crearemos un diseño de su nueva sonrisa. Nos ayudaremos de herramientas digitales con inteligencia artificial, que nos permitirán aplicar las proporciones de forma, tamaño, color y posición de los dientes», ha explicado Juan Ballesteros, director médico de Clínica Dental La Victoria.

Juan Ballesteros es el director médico de la clínica. / CDLV

Antes de comenzar el tratamiento, el paciente puede visualizar una simulación real de cómo será el resultado final de su nueva sonrisa.

Así es el procedimiento: exploración, preparación y futuras revisiones

Si el paciente decide que va a someterse a este tratamiento, el primer día que acude a La Victoria se le realizará una exploración clínica, unas fotos de retrato y un tac de su boca. Con toda esa información, se elaborará un estudio completo y, mediante un programa informático específico, se creará una simulación real de cómo será la nueva sonrisa.

La duración total del tratamiento de diseño digital de sonrisa es de entre dos y tres semanas.

El resultado de la simulación real se le mostrará en la segunda visita. «El objetivo es que entienda a la perfección en qué consiste el tratamiento, lo que podemos conseguir y los pasos a seguir. El procedimiento es totalmente personalizado e intentamos, en todo momento, optimizar el tiempo del paciente en la clínica», ha indicado Ballesteros.

Posteriormente, en la tercera cita, se prepararán los dientes y se tomarán los registros digitales para la fabricación de las restauraciones. Mientras tanto, el paciente llevará restauraciones provisionales. «En la cuarta visita, que suele ser aproximadamente siete días, se procederá a la colocación de las restauraciones, finalizando el tratamiento», ha añadido el odontólogo.

La duración total del tratamiento de diseño digital de sonrisa es de entre dos y tres semanas, incluyendo todas las citas. Pasado ese periodo, llega la fase de revisión y mantenimiento, que depende de las características y necesidades de cada paciente.

Odontología mínimamente invasiva

Clínica Dental La Victoria se caracteriza por realizar una odontología mínimamente invasiva, con restauraciones que no dañan el esmalte de los pacientes. «Gracias al desarrollo de los últimos años, contamos con unos materiales que presentan unas propiedades excelentes, tanto a nivel estético como funcional. Dependiendo del paciente, optamos por el uso de unos materiales u otros», ha destacado Ballesteros.

Una de las consultas de la Clínica Dental La Victoria. / CDLV

¿Qué beneficios aporta el diseño digital de sonrisa?

Una de las ventajas clave del diseño digital de sonrisa es que la estética y la función de la boca puede mejorar en muy poco tiempo, de una forma mínimamente invasiva e indolora y con unos resultados estables y duraderos en el tiempo.

¿Y qué garantías obtiene el paciente? «La garantía que damos a nuestros pacientes es que estarán satisfechos con su tratamiento. Además, conseguirán un resultado natural, funcional, duradero en el tiempo y ganarán calidad de vida», ha señalado Juan Ballesteros.

Instalaciones de Clínica Dental La Victoria. / CDLV

Cuidar de nuestra salud bucodental, clave para nuestra sonrisa

El primer viernes de cada octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, una jornada que nos recuerda la importancia de sonreír y de compartir la alegría con el prójimo. Para poder expresar la sonrisa es importante cuidar de nuestra salud dental, manteniendo una higiene bucodental correcta y acudiendo al dentista para realizar revisiones periódicas.

