El segundo premio de la Lotería Nacional cae en Córdoba y Espiel

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha sonreído a Córdoba. El segundo premio, el 12.044, dotado con 60.000 euros al número, ha caído en la capital y Espiel, además de en otros muchos puntos de la geografía española, ya que ha estado muy repartido.

En Córdoba capital se ha vendido en la administración número 33, en la calle Fernando de Córdoba, 5. Y en Espiel, en el punto de venta ubicado en la calle San Sebastián, 16.

El primer premio ha recaído en el 44.838, dotado con 300.000 euros al número. Al igual que el segundo, también ha estado muy repartido por toda España.