El Reina Sofía realizará un estudio para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de las valvulopatías

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (HURS) llevará a cabo un estudio en 488 personas mayores de 65 años de la provincia con el objetivo de identificar cuál es el tratamiento más adecuado en términos de calidad de vida y coste para las valvulopatías y para detectarlas de forma precoz. Esta investigación se enmarca en el proyecto Detect SHD y del Plan de Salud de Andalucía y estará coordinada por la Unidad de Cardiología del centro.

Según ha explicado este viernes en Córdoba la consejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, las valvulopatías constituyen la principal causa de insuficiencia cardíaca en mayores de 65 años, con una prevalencia del 18% en Andalucía y del 14% en España. Los centros de salud que participarán en el estudio serán los de Levante Sur, Guadalquivir, Huerta de la Reina y Poniente.

Un estudio pionero

Hernández ha subrayado que se trata de un estudio “pionero” en España, con un enfoque tanto descriptivo como prospectivo, y no ha descartado su ampliación a otros puntos de Andalucía en función de los resultados.

Por su parte, la coordinadora del grupo de trabajo y cardióloga del Reina Sofía, María Dolores Mesa, ha señalado que durante el estudio se evaluarán distintas herramientas diagnósticas, “desde las más básicas hasta las más sofisticadas”, con el fin de determinar cuál ofrece la mejor relación coste-eficacia.

Asimismo, se analizará el impacto del diagnóstico precoz en la población, tanto en la mejora de la calidad de vida de los pacientes como en la reducción del gasto sanitario. “Queremos comprobar si la técnica del screening sistemático en mayores de 65 años resulta realmente efectiva”, ha resumido Mesa.