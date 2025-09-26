Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proyecto Detect SHD

El Reina Sofía realizará un estudio para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de las valvulopatías

Afectan a un 18% de la población andaluza mayor de 65 años

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández,, junto a Francisco Triviño, director del Reina Sofía.

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández,, junto a Francisco Triviño, director del Reina Sofía. / RAMÓN AZAÑÓN

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (HURS) llevará a cabo un estudio en 488 personas mayores de 65 años de la provincia con el objetivo de identificar cuál es el tratamiento más adecuado en términos de calidad de vida y coste para las valvulopatías y para detectarlas de forma precoz. Esta investigación se enmarca en el proyecto Detect SHD y del Plan de Salud de Andalucía y estará coordinada por la Unidad de Cardiología del centro.

Según ha explicado este viernes en Córdoba la consejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, las valvulopatías constituyen la principal causa de insuficiencia cardíaca en mayores de 65 años, con una prevalencia del 18% en Andalucía y del 14% en España. Los centros de salud que participarán en el estudio serán los de Levante Sur, Guadalquivir, Huerta de la Reina y Poniente.

Un estudio pionero

Hernández ha subrayado que se trata de un estudio “pionero” en España, con un enfoque tanto descriptivo como prospectivo, y no ha descartado su ampliación a otros puntos de Andalucía en función de los resultados.

Por su parte, la coordinadora del grupo de trabajo y cardióloga del Reina Sofía, María Dolores Mesa, ha señalado que durante el estudio se evaluarán distintas herramientas diagnósticas, “desde las más básicas hasta las más sofisticadas”, con el fin de determinar cuál ofrece la mejor relación coste-eficacia.

Asimismo, se analizará el impacto del diagnóstico precoz en la población, tanto en la mejora de la calidad de vida de los pacientes como en la reducción del gasto sanitario. “Queremos comprobar si la técnica del screening sistemático en mayores de 65 años resulta realmente efectiva”, ha resumido Mesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  3. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  4. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  5. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  6. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  7. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
  8. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

El Reina Sofía realizará un estudio para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de las valvulopatías

El Reina Sofía realizará un estudio para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de las valvulopatías

El PP de Córdoba reúne a sus alcaldes en el inicio el curso político para establecer sinergias y estrategias

El PP de Córdoba reúne a sus alcaldes en el inicio el curso político para establecer sinergias y estrategias

El presupuesto de Urbanismo recoge 2,5 millones para la urbanización de los terrenos de La Rinconada

El presupuesto de Urbanismo recoge 2,5 millones para la urbanización de los terrenos de La Rinconada

Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026

Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026

La cordobesa Margarita Kalifata, una de las reinas de la nueva temporada de ‘Drag Race España’: “Soy el quinto patrimonio de la humanidad”

La cordobesa Margarita Kalifata, una de las reinas de la nueva temporada de ‘Drag Race España’: “Soy el quinto patrimonio de la humanidad”

Unas jornadas para estudiantes de la UCO sobre la Transición y la dictadura para "que los jóvenes conozcan cómo se vivía"

Unas jornadas para estudiantes de la UCO sobre la Transición y la dictadura para "que los jóvenes conozcan cómo se vivía"

La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño

La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño

Córdoba prepara una ordenanza de accesibilidad universal en todos los espacios de uso público

Córdoba prepara una ordenanza de accesibilidad universal en todos los espacios de uso público
Tracking Pixel Contents