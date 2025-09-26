Sanidad
El punto de urgencias de Levante Sur estará operativo antes de acabar el año
Las obras concluyeron en enero de este año y, desde entonces, el espacio no se ha abierto por falta de personal
El punto de urgencias de Levante Sur estará operativo a finales de este año, según ha anunciado este viernes en el Hospital Reina Sofía de Córdoba la consejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández.
En respuesta a preguntas de los medios, Hernández ha subrayado que el centro entrará en funcionamiento antes de la “época de alta frecuentación” de virus respiratorios como la gripe, y ha asegurado que la Junta está ultimando los trámites de contratación del personal necesario. Con su puesta en marcha, se convertirá en el tercer punto de urgencias de la capital.
Las obras del nuevo dispositivo finalizaron en enero de 2025 y, desde entonces, su apertura estaba pendiente de la incorporación de profesionales sanitarios.
Sobre el nuevo punto de urgencias
El espacio contará con una zona de atención ciudadana, un área destinada al personal sanitario y otra de carácter asistencial, que incluirá sala de emergencias, consultas, sala de curas y yeso, además de una sala de tratamiento y observación. También dispondrá de una zona para el personal con sala de estar, dormitorios y vestíbulo.
