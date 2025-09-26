El punto de urgencias de Levante Sur estará operativo antes de acabar el año

El punto de urgencias de Levante Sur estará operativo a finales de este año, según ha anunciado este viernes en el Hospital Reina Sofía de Córdoba la consejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández.

En respuesta a preguntas de los medios, Hernández ha subrayado que el centro entrará en funcionamiento antes de la “época de alta frecuentación” de virus respiratorios como la gripe, y ha asegurado que la Junta está ultimando los trámites de contratación del personal necesario. Con su puesta en marcha, se convertirá en el tercer punto de urgencias de la capital.

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, atendiendo a los medios de comunicación este viernes. / Ramón Azañón

Las obras del nuevo dispositivo finalizaron en enero de 2025 y, desde entonces, su apertura estaba pendiente de la incorporación de profesionales sanitarios.

Centro de Salud Levante Sur. / CÓRDOBA

Sobre el nuevo punto de urgencias

El espacio contará con una zona de atención ciudadana, un área destinada al personal sanitario y otra de carácter asistencial, que incluirá sala de emergencias, consultas, sala de curas y yeso, además de una sala de tratamiento y observación. También dispondrá de una zona para el personal con sala de estar, dormitorios y vestíbulo.