El punto de urgencias de Levante Sur estará operativo antes de acabar el año

Las obras concluyeron en enero de este año y, desde entonces, el espacio no se ha abierto por falta de personal

Centro de salud Levante Sur, donde irá el punto de urgencias.

Centro de salud Levante Sur, donde irá el punto de urgencias. / MANUEL MURILLO

Adrián Ramírez

El punto de urgencias de Levante Sur estará operativo a finales de este año, según ha anunciado este viernes en el Hospital Reina Sofía de Córdoba la consejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández.

En respuesta a preguntas de los medios, Hernández ha subrayado que el centro entrará en funcionamiento antes de la “época de alta frecuentación” de virus respiratorios como la gripe, y ha asegurado que la Junta está ultimando los trámites de contratación del personal necesario. Con su puesta en marcha, se convertirá en el tercer punto de urgencias de la capital.

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, asiste a la inauguración institucional del Proyecto Detect-SHD, un programa pionero en la detección temprana de valvulopatías puesto en marcha en el marco del Plan Integral de Salud Cardiovascular de Andalucía (PISCA)

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, atendiendo a los medios de comunicación este viernes. / Ramón Azañón

Las obras del nuevo dispositivo finalizaron en enero de 2025 y, desde entonces, su apertura estaba pendiente de la incorporación de profesionales sanitarios.

Centro de Salud Levante Sur.

Centro de Salud Levante Sur. / CÓRDOBA

Sobre el nuevo punto de urgencias

El espacio contará con una zona de atención ciudadana, un área destinada al personal sanitario y otra de carácter asistencial, que incluirá sala de emergencias, consultas, sala de curas y yeso, además de una sala de tratamiento y observación. También dispondrá de una zona para el personal con sala de estar, dormitorios y vestíbulo.

Cabalcor se engalana al llegar a la mitad de la feria

El punto de urgencias de Levante Sur estará operativo antes de acabar el año

El sistema de voto electrónico llega al Pleno de Córdoba 40 años después que al Congreso

Automov 2025: comienza la exposición de coches eco que se podrá visitar durante todo el fin de semana en Córdoba

SembrAI 2025 impulsa la inteligencia artificial para lograr una agricultura más sostenible, eficiente y personalizada

Actividades paralelas del Festival Flora 2025: lo que no te puedes perder

El Reina Sofía realizará un estudio para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de las valvulopatías

Las consultas externas del Materno-Infantil comenzarán a funcionar en el primer trimestre de 2026
