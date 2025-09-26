El presupuesto de Urbanismo recoge 2,5 millones para la urbanización de los terrenos de La Rinconada

El presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba recoge 2,5 millones de euros para la urbanización de los terrenos de La Rinconada donde se construirá un parque empresarial, justo al lado de donde se levantará la Base Logística del Ejército. En total, las cuentas para el año que viene prevén 2,8 millones de euros por la participación de la GMU en juntas de compensación que están desarrollando proyectos de urbanización. En este caso, además de esos 2,5 millones para La Rinconada, también se prevé una partida de inversión para la urbanización del Plan Parcial SAA-N Sector 2 Olivar Viejo (por el sistema de cooperación) con una dotación de 309.068,67 euros.

Con respecto a la urbanización de los terrenos de La Rinconada donde va el polígono empresarial, cabe recordar que ahora mismo está abierto el proceso de licitación de las obras, que se prevé que estén adjudicadas para finales de este mes. Sin embargo, los trabajos propiamente dichos no podrán comenzar hasta que no tengan el visto bueno del Ministerio de Transportes, pues se contempla, dentro de esa obra, el enlace de los terrenos con la autovía A-4.

Terrenos de La Rinconada donde irá la Base. / Manuel Murillo

La clave para la autorización está en otra carretera, la antigua nacional IV. El Ayuntamiento ha aceptado hacerse cargo de ella por un acuerdo alcanzado con el departamento que dirige Óscar Puente. Según ha podido saber este periódico, lo que establece ahora el Ministerio de Transportes es que el Ayuntamiento, a través de un acuerdo del pleno, debe solicitar ese tramo de la N-IV con el que se va a quedar. Cuando eso ocurra, informan fuentes de Transportes, se dará el visto bueno al proyecto de urbanización de La Rinconada.

Las claves

El Ministerio de Transportes ha señalado que, de acuerdo a la Ley de Carreteras y la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se exige al desarrollo urbanístico del parque industrial de La Rinconada el cumplimiento de sus obligaciones legales. Entre esas obligaciones se encuentran las medidas de acondicionamiento necesarias para mantener los niveles de seguridad y de servicio del enlace de la autovía A-4. Ese proyecto de remodelación ya fue autorizado por la Dirección General de Carreteras el pasado mes de agosto.

Preguntado por este asunto y por el evidente retraso que existe a la hora de autorizar los trabajos, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha dicho hoy que el Ayuntamiento siempre ha mostrado "una colaboración institucional máxima" y que lo que espera el Ayuntamiento es una reciprocidad por parte del Ministerio de Transportes.