Planas reitera en Córdoba su postura de la vacunación obligatoria contra la lengua azul como la "medida más eficaz"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado este viernes, durante la inauguración de Cabalcor 2025, su postura de establecer la vacunación obligatoria como la "medida más eficaz" contra la lengua azul, uno de los virus que más está afectando actualmente a la cabaña ganadera del país, especialmente los serotipos 3 y 8.

Planas ha recordado que la estrategia nacional hasta el año pasado era la de "erradicar" la enfermedad mediante la vacunación obligatoria, y, si no se daba el caso, los animales quedaban inmovilizados. "Ésta es la postura que considero más eficaz", ha defendido. "Sin embargo, las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que son las que tienen las competencias en materia de sanidad animal, decidieron que era mejor una vacunación voluntaria", ha indicado, en referencia al acuerdo alcanzado en el comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve), por el que se cedía la gestión a las autonomías.

Esta decisión, aceptada a regañadientes por el Ministerio, se vio impulsada por la falta de vacunas suficientes o su escasa polivalencia, según la réplica de las asociaciones agroganaderas, impidiendo la movilización del ganado no vacunado hacia cebaderos con sus respectivas consecuencias.

Al margen de las discrepancias sobre el asunto, el ministro ha repetido nuevamente el llamamiento urgente de todas las administraciones a la "vacunación necesaria" para contrarrestar la mayor incidencia que se está dando en España de esta patología. Además, ha celebrado las ayudas anunciadas por la Junta sobre la subvención del 100% de la vacunación y ha contestado las críticas que piden que se respalde esta situación con ayudas estatales. "Las competencias son de la Junta y me sorprende que se vea como extraordinario lo que es ordinario. No es cuestión de que el Gobierno de España lo solucione todo...; cada uno tiene que hacer lo que debe y desde luego si el gobierno de la Junta lo hace me parece muy bien, pero si quieren entrar en conflicto permanente para tapar su falta de gestión nuestra posición es sólida".