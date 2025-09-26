Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026

El presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba para el año que viene, presentado este viernes por el presidente del organismo, Miguel Ángel Torrico, y que pasará por consejo rector la semana que viene, recoge 13,2 millones de euros en su anexo de inversiones, es decir, el apartado donde se dibujan los proyectos a ejecutar. La cifra global, eso sí, se va por encima de los 38 millones si se le añaden los remanentes no ejecutados, casi 26 millones euros. En cuanto a esos proyectos, no hay ninguno especialmente novedoso ni del que no se haya hablado anteriormente, aunque sí hay partidas más destacadas que otras para poder sacar dichas iniciativas adelante.

Dentro de esos proyectos más destacados se puede hablar de los futuros parques que vendrán a completar el anillo verde o de la recuperación del Jardín del Obispo. En cuanto a los parques, el presupuesto reserva 1,5 millones de euros para el de Poniente-Miralbaida y 250.000 euros para Poniente-Figueroa (el mismo, pero separado por la ronda) y algo más de 800.000 para el de Chinales-Mirabueno. Con respecto a la recuperación del Jardín del Obispo, en Campo Santo de los Mártires, se recogen más de 1,5 millones de euros. Como ha indicado Torrico, la cesión del terreno necesario para la intervención que debe hacer la Junta al Ayuntamiento es inminente. Lo que se pretende hacer es derribar el muro donde se ponen los coches de caballos y crear una gran zona verde en la trasera del edificio donde estaba antes la biblioteca.

Terrenos donde se hará el parque de Miralbaida. / A. J. GONZÁLEZ

Más partidas destacadas

El presupuesto también prevé más de 1,5 millones de euros para ejecutar el demandado nuevo acceso al polígono de Las Quemadas desde la autovía A-4. Sobre esta obra, Torrico ha detallado que se licitará en cuanto se terminen las expropiaciones que se están tramitando para ejecutar los trabajos el año que viene. Se reservan también 1,4 millones para la reforma de la calle Sierra Nevada, en Las Palmeras, que incluye el soterramiento de una línea de alta tensión, y más de 900.000 euros para el proyecto de intervención en la fachada este del estadio de El Arcángel.

Más allá de partidas concretas recogidas en los 13 millones de las inversiones previstas para 2026, con remanentes se pretenden ejecutar otros tantos proyectos que ya estaban previstos. Por ejemplo, hay más de 1,5 millones para sala museística de Caballerizas, 165.000 para el parking Puerta de Córdoba (el subterráneo de Vallellano), 350.000 euros para recuperación del camino de la Alameda del Obispo o 50.000 euros parra la reforma de la calle Claudio Marcelo.