Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuntamiento de Córdoba

Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026

Las cuentas recogen 13 millones para inversiones, que ascienden a más de 38 si se le suman los remanentes

Jardines de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, donde se recuperará el Jardín del Obispo.

Jardines de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, donde se recuperará el Jardín del Obispo. / Manuel Murillo

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba para el año que viene, presentado este viernes por el presidente del organismo, Miguel Ángel Torrico, y que pasará por consejo rector la semana que viene, recoge 13,2 millones de euros en su anexo de inversiones, es decir, el apartado donde se dibujan los proyectos a ejecutar. La cifra global, eso sí, se va por encima de los 38 millones si se le añaden los remanentes no ejecutados, casi 26 millones euros. En cuanto a esos proyectos, no hay ninguno especialmente novedoso ni del que no se haya hablado anteriormente, aunque sí hay partidas más destacadas que otras para poder sacar dichas iniciativas adelante.

Dentro de esos proyectos más destacados se puede hablar de los futuros parques que vendrán a completar el anillo verde o de la recuperación del Jardín del Obispo. En cuanto a los parques, el presupuesto reserva 1,5 millones de euros para el de Poniente-Miralbaida y 250.000 euros para Poniente-Figueroa (el mismo, pero separado por la ronda) y algo más de 800.000 para el de Chinales-Mirabueno. Con respecto a la recuperación del Jardín del Obispo, en Campo Santo de los Mártires, se recogen más de 1,5 millones de euros. Como ha indicado Torrico, la cesión del terreno necesario para la intervención que debe hacer la Junta al Ayuntamiento es inminente. Lo que se pretende hacer es derribar el muro donde se ponen los coches de caballos y crear una gran zona verde en la trasera del edificio donde estaba antes la biblioteca.

AJGonzález Córdoba José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, visitan las futuras instalaciones del Parque de Miralbaida

Terrenos donde se hará el parque de Miralbaida. / A. J. GONZÁLEZ

Más partidas destacadas

El presupuesto también prevé más de 1,5 millones de euros para ejecutar el demandado nuevo acceso al polígono de Las Quemadas desde la autovía A-4. Sobre esta obra, Torrico ha detallado que se licitará en cuanto se terminen las expropiaciones que se están tramitando para ejecutar los trabajos el año que viene. Se reservan también 1,4 millones para la reforma de la calle Sierra Nevada, en Las Palmeras, que incluye el soterramiento de una línea de alta tensión, y más de 900.000 euros para el proyecto de intervención en la fachada este del estadio de El Arcángel.

Noticias relacionadas y más

Más allá de partidas concretas recogidas en los 13 millones de las inversiones previstas para 2026, con remanentes se pretenden ejecutar otros tantos proyectos que ya estaban previstos. Por ejemplo, hay más de 1,5 millones para sala museística de Caballerizas, 165.000 para el parking Puerta de Córdoba (el subterráneo de Vallellano), 350.000 euros para recuperación del camino de la Alameda del Obispo o 50.000 euros parra la reforma de la calle Claudio Marcelo.

TEMAS

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  3. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  4. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  5. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  6. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  7. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
  8. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

El Reina Sofía realizará un estudio para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de las valvulopatías

El Reina Sofía realizará un estudio para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de las valvulopatías

El PP de Córdoba reúne a sus alcaldes en el inicio el curso político para establecer sinergias y estrategias

El PP de Córdoba reúne a sus alcaldes en el inicio el curso político para establecer sinergias y estrategias

El presupuesto de Urbanismo recoge 2,5 millones para la urbanización de los terrenos de La Rinconada

El presupuesto de Urbanismo recoge 2,5 millones para la urbanización de los terrenos de La Rinconada

Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026

Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026

La cordobesa Margarita Kalifata, una de las reinas de la nueva temporada de ‘Drag Race España’: “Soy el quinto patrimonio de la humanidad”

La cordobesa Margarita Kalifata, una de las reinas de la nueva temporada de ‘Drag Race España’: “Soy el quinto patrimonio de la humanidad”

Unas jornadas para estudiantes de la UCO sobre la Transición y la dictadura para "que los jóvenes conozcan cómo se vivía"

Unas jornadas para estudiantes de la UCO sobre la Transición y la dictadura para "que los jóvenes conozcan cómo se vivía"

La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño

La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño

Córdoba prepara una ordenanza de accesibilidad universal en todos los espacios de uso público

Córdoba prepara una ordenanza de accesibilidad universal en todos los espacios de uso público
Tracking Pixel Contents