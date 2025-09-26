Una lanzadera de pequeños y grandes proyectos en Córdoba

Desde Primaria hasta la Universidad, cientos de jóvenes y mayores investigadores han sacado sus proyectos fuera de las aulas y los laboratorios este viernes para ser copartícipes de la Noche Europea de los Investigadores desde Córdoba. La décimocuarta edición de esta "velada", pensada para llenar el horizonte europeo de divulgación científca, ha arrancado esta mañana en las inmediaciones del Jardín Botánico, donde se han celebrado la Feria de pequeños grandes investigadores y la final del concurso escolar El Reto del Saber.

La primera actividad ha reunido a alumnos de Primaria de La Aduana, Al Yussana (Lucena) y Los Pinos (Rute), y de Bachillerato de los institutos Guadalquivir y Gran Capitán. Uno por uno han ido presentado ante el jurado una lanzadera de proyectos que han abarcado desde ejercicios y recomendaciones para la prevención del Alzhéimer hasta experimentos con hormigas y ondas electromagnéticas, que prometen llevar a cabo en humanos. "Queremos ver los efectos negativos que puede tener la exposición a estas ondas en las personas", exponían dos alumnos del Gran Capitán. Por su parte, los niños del colegio lucentino se han centrado en ofrecer los efectos negativos del vaper o las bebidas energéticas para la memoria. "Lo del vaper surgió por la cantidad de gente joven que vemos enganchados y las facilidades que tienen para acceder a él", ha explicado su profesora.

Una hora más tarde el auditorio del Botánico ha acogido la final del concurso científico El Reto del Saber. En esta edición han participado un total de 1.200 alumnos de 32 centros educativos de la provincia, de los cuales solo 17 alumnos han podido presentar su proyecto este viernes. Los finalistas representaban al instituto Lope de Vega, la Divina Pastora, Emilio Canalejo (Puente Genil) y el instituto Miguel de Cervantes (Lucena). Sobre el escenario han tenido poco más de cinco minutos para defender unos proyectos que llevan en la incubadora desde enero y que proponen soluciones tan prácticas como el rediseño del aula con una sillas más ergonómicas para cuidar la postura en clase hasta otros más ambiciosos como la protección del lince ibérico.

La Feria de los Ingenios

El broche de oro a la Noche Europea de los Investigadores, a la que la Universidad de Córdoba le ha dedicado más de 60 actividades, lo ha puesto la Feria de los Ingenios, una actividad en la que han participado más de 37 equipos de investigación de la UCO sacando su laboratorio a los jardines del Rectorado en distintos stands y talleres de divulgación científica, juegos y experimentos para todos los públicos.