Un jurado popular juzgará al investigado por dar muerte a su cuñado en Las Moreras

La muerte de un hombre en el barrio de Las Moreras de Córdoba después de recibir una puñalada mortal el pasado 3 de abril será juzgada por un jurado popular. Según ha podido conocer este periódico, la causa continúa en fase de instrucción y un cuñado de la víctima es el único investigado por estos hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que el encausado continúa en situación de prisión provisional. Esta decisión fue adoptada el pasado 4 de abril, tras su detención y puesta a disposición judicial.

El cuñado de la víctima está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio. En este sentido, en la actualidad un juzgado de Instrucción continúa investigando lo ocurrido y las circunstancias en las que se produjo la agresión mortal. Este órgano ha incoado el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

Disputa familiar

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la agresión tuvo lugar en el marco de una riña familiar, en torno a las 14.00 horas de la tarde, a la altura del número 13 de la calle Músico Antonio de Cabezón.

Sobre las 18.00 horas, la Policía Nacional detuvo al presunto autor del apuñalamiento. Esa misma noche localizó en su vivienda la navaja que habría utilizado para agredir a la víctima. Al parecer, la agresión habría estado relacionada con una discusión mantenida por el fallecido y su cuñada, que es la esposa del agresor.

Algunos testigos afirmaron en aquel momento que el supuesto agresor subió a su domicilio para coger el arma blanca, después de discutir con su cuñado en la vía pública. Al regresar al lugar donde se hallaba la víctima, la habría apuñalado.