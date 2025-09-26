Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un incendio en una nave abandonada provoca una gran humareda visible desde varios puntos de Córdoba

El fuego no se ha extendido a parcelas colindantes ni se han reportado heridos

Imagen del incendio en el Cordel de Écija.

Imagen del incendio en el Cordel de Écija. / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Un incendio declarado en una nave abandonada del Cordel de Écija ha generado una densa columna de humo visible desde gran parte de Córdoba capital.

Según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112, el fuego se originó pocos minutos antes de las 19.00 horas en una nave situada cerca del Burger King de la avenida de Cádiz. Aunque las llamas no se han propagado a parcelas colindantes, la quema de cableado público ha contribuido a intensificar la humareda.

Imagen de la nave afectada.

Imagen de la nave afectada. / Ramón Azañón

En la zona trabajan efectivos de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional. La nave estaba habitada por una persona, aunque no se han registrado heridos.

