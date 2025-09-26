Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 26 de septiembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Concierto de Pastora Soler

Concierto de Pastora Soler

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Califa Fest 2025

Concierto de Pastora Soler

La cantante celebra 30 años sobre los escenarios con su gira Rosas y Espinas Tour. Un espectáculo lleno de recuerdos en los que revelará al público los momentos clave de su carrera, las canciones icónicas y sus éxitos más importantes.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.

Avda. Gran Vía Parque.

21.30 horas.

Ciclo ‘Noches Eclécticas’

Concierto acústico de Nena Daconte

La artista explora en sus canciones temas como el amor, la soledad, el desamor y el paso del tiempo, generando un sonido con toques comerciales e indie.

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Don Gome 2.

21.30 horas.

Concierto acústico de Nena Daconte

Concierto acústico de Nena Daconte

Música

Espectáculo ‘La Bolera’

El programa Cultura en Red, de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, ofrece hoy, a las 20.00 horas, en el Conservatorio Profesional Músico Ziryab, el espectáculo La Bolera, un concierto de boleros de la cantante Luisa Arenas, acompañada por Alfonso Arenas, en el piano, y Manuel Luque, en la percusión. El acto cuenta con la colaboración de la Asociación Vecinal Torre de la Malmuerta y es de entrada libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. CSM Músico Ziryab.

Avda. de los Piconeros, s/n.

20.00 horas.

Cultura

Inauguración de Cosmopoética

Tendrá lugar un encuentro entre los escritores Junot Díaz y Mayra Santos-Febre dinamizado por Azahara Palomeque. Entrada libre con reserva previa, a partir del 23 de septiembre, en taquillas del Gran Teatro o a través de internet.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María, 10.

20.30 horas.

Inauguración de Cosmopoética

Inauguración de Cosmopoética

Cultura en Red

Teatro sobre ruedas

La troupe de Teatro Sobre Ruedas llega a Trassierra y se le unen artistas del barrio, en un multiespectáculo para todos los públicos que va a convertir su Plaza Central (frente al Centro Cívico) en un escenario en el que el teatro, la música y la magia crean una experiencia única e irrepetible.

CÓRDOBA. Plaza central de Trassierra.

Carretera de Trassierra.

16.30 horas.

Música

Concierto DJ Symphonic & Royal Film orchestra

Una fascinante combinación de Orquesta Sinfónica y DJ para interpretar los mejores temas de pop internacional. Localidades: de 36 a 57€

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.

 Menéndez Pidal, 1.

21.00 horas.

Representación teatral

‘Teatrum Theatri'

Una recreación en la que se profundiza en las raíces del teatro clásico y en el papel de la mujer en este ámbito, recreación que será acompaña luego por una visita arqueológica al magnífico yacimiento localizado en la planta baja del Museo. Inscripción previa en conocetupatrimonio.com. 

CÓRDOBA. Museo Arqueológico.

Plaza Jerónimo Páez.

18.00 horas.

Música

‘La Orquesta suena en la provincia’

Concierto de la Orquesta de Córdoba. La entrada es libre hasta completar el aforo.

FUENTE PALMERA. Centro Cultural ‘Paco el Cura’.

Molino Chacón, 15-13.

20.00 horas.

