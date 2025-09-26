Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 26 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 27 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:

Pedro José Linares Fernández

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Josefa Villanueva Toledano

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Salud

Francisco Navarro Leiva

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta

María Moreno Ortiz

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  3. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  4. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  5. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  6. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  7. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
  8. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

El Ayuntamiento de Córdoba ordena la retirada de veladores en veinte calles por el Magno Vía Crucis

El Ayuntamiento de Córdoba ordena la retirada de veladores en veinte calles por el Magno Vía Crucis

Los fallecidos en Córdoba el viernes 26 de septiembre

Los fallecidos en Córdoba el viernes 26 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Universidad de Córdoba alerta sobre un intento de estafa a los alumnos a través del correo

La Universidad de Córdoba alerta sobre un intento de estafa a los alumnos a través del correo

Un incendio en una nave abandonada provoca una gran humareda visible desde varios puntos de Córdoba

Un incendio en una nave abandonada provoca una gran humareda visible desde varios puntos de Córdoba

Al-Zahara pide medidas contra la gentrificación en Córdoba e insiste en implantar la tasa turística

Al-Zahara pide medidas contra la gentrificación en Córdoba e insiste en implantar la tasa turística

El Imtur dedica el 78% de su presupuesto a la promoción, con el foco en el mercado exterior y en las conexiones aéreas

El Imtur dedica el 78% de su presupuesto a la promoción, con el foco en el mercado exterior y en las conexiones aéreas

Córdoba reúne a exconcejales de distintas etapas y siglas en un encuentro de convivencia

Córdoba reúne a exconcejales de distintas etapas y siglas en un encuentro de convivencia
Tracking Pixel Contents