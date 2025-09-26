Edificios de la Diputación e instalaciones del Ayuntamiento de Córdoba se iluminan de verde para sumarse al reconocimiento a la labor de los farmacéuticos

Algunas de las instituciones más destacadas de Córdoba, como la Diputación Provincial de Córdoba o el Ayuntamiento de la ciudad, se han sumado al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba para conmemorar el Día Mundial del Farmacéutico, celebrado ayer 25 de septiembre, iluminando de verde algunos de sus edificios públicos más emblemáticos y característicos.

En concreto, el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, y las fuentes del Vial Norte en la avenida de la Libertad, dependientes de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y el Ayuntamiento de la ciudad, se iluminaron en la tarde noche de ayer de verde, color representativo de las cruces luminosas de las oficinas de farmacia. Con ello, ambas instituciones han querido unirse a los farmacéuticos cordobeses en la celebración de su Día Mundial para poner en valor el papel esencial que desempeñan desde todos los ámbitos de actuación en el cuidado de la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Se trata de una efeméride organizada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y que en esta edición se ha celebrado bajo el lema “Piensa en salud, piensa en farmacia”, que en España se ha acompañado con la leyenda #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo, reflejando la doble dimensión científica y social de la profesión farmacéutica. "Con ello se ha querido incidir en que, si se piensa en salud, hay que pensar en la farmacia y en los farmacéuticos que trabajan en los distintos campos de actividad sanitaria para ayudar a mejorar la salud y calidad de vida de las personas, responder a las necesidades sanitarias y contribuir a fortalecer la capacidad asistencial del nuestro sistema de salud", según un comunicado del Colegio de Farmacéuticos.

Una de las fuentes del Vial Norte, iluminadas de verde. / CÓRDOBA

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, ha agradecido el gesto de ambas instituciones por teñir de verde sus edificios e instalaciones en reconocimiento al trabajo de la farmacia, y ha destacado que “los farmacéuticos cordobeses somos unos agentes de salud claves, que ayudamos, desde la cercanía y la confianza, a dar respuesta a los problemas sanitarios de los ciudadanos en materia de prevención y educación sanitaria, detección precoz y cribado de enfermedades, uso seguro y responsable de los medicamentos, el acceso y seguimiento de los tratamientos o las campañas de vacunación o promoción de hábitos de vida saludable. Por tanto, si se piensa en salud, debemos pensar en farmacia y en los farmacéuticos”.

“Somos unos profesionales caracterizados por el espíritu de entrega y vocación al servicio de los pacientes, en especial de los colectivos más vulnerables, como personas mayores o enfermos crónicos. Porque nuestra razón de ser no es otra que trabajar por la mejora de la salud y bienestar de nuestra sociedad. Todo ello desde la proximidad, el compromiso y la profesionalidad que definen a los más de 1.200 farmacéuticos colegiados de la Córdoba y la red de más de 400 farmacias comunitarias que se encuentran en cada barrio o pequeño municipio rural de nuestra provincia”, ha destacado igualmente Casaño.