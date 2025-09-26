Córdoba reúne a exconcejales de distintas etapas y siglas en un encuentro de convivencia

El Club Taurino Calerito ha acogido este viernes el 2º Encuentro de Exconcejales del Ayuntamiento de Córdoba, organizado por Alejandro Aguilar, impulsor de esta iniciativa “para reconocer la labor de quienes han estado en gobierno y oposición defendiendo los intereses de los vecinos de Córdoba”.

Durante la jornada, se puso de relieve la necesidad de tender puentes y fomentar el diálogo. Rafael Blanco destacó que “hay que eliminar barreras”, mientras que Ricardo Rojas subrayó que “lo importante es hablar de Córdoba por encima de todo”. Por su parte, Cristina Pedrajas agradeció públicamente la labor de Alejandro Aguilar “por su tesón y entusiasmo en la organización de este encuentro”.

Asimismo, David Dorado señaló que “para algunos la política ha sido más gratificante que para otros, pero estoy aquí porque este es un motivo más de que sigo creyendo en las personas por encima de la ideología”.

En esa misma línea, Antonio Cañadillas afirmó que “deben tomar ejemplo otras instituciones y otras ciudades de lo que Córdoba hoy está haciendo”.

Por su parte, Emilio Aumente quiso destacar que “hoy aquí lo que hay son personas, por encima de todo. Lo que realmente nos importa es Córdoba”.

Entre los asistentes se encontraban Blanca Córdoba, Rosario Alarcón, Pilar Sarazá, Antonio Álvarez, David Dorado, Laura Ruiz, Miguel Reina, Marcelino Ferrero, Rafael Blanco, Cristina Pedrajas, Ricardo Rojas, Antonio Cañadillas, Luis Martín, Amelia Caracuel, Manuel Ángel Jiménez, Carmen Gil y Emilio Aumente, entre otros.

El ambiente festivo estuvo acompañado por la actuación del grupo cordobés Oro y Plata y del guitarrista Rafael Trenas, que pusieron el broche musical a una jornada que ha servido de reencuentro y convivencia.

En palabras de Alejandro Aguilar, este evento “surge en un momento de muchísima crispación política, y Córdoba es pionera en este tipo de encuentros. Nuestra ciudad ya fue antaño unión de civilizaciones y hoy se convierte en punto de encuentro de diferentes ideologías y de exconcejales, lo cual es de agradecer, porque todos han venido sin preguntar con quién se iban a encontrar, y eso dice mucho de ellos”.

Este segundo encuentro consolida una cita que, tras el éxito de su primera edición, busca institucionalizarse como un espacio de diálogo, respeto y reconocimiento para quienes han dedicado parte de su vida pública al servicio de la ciudad. Una experiencia que, más allá de las siglas y del paso del tiempo, reivindica el valor de la política como herramienta de unión y de compromiso colectivo con Córdoba.