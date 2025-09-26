Ayuntamiento de Córdoba
Córdoba prepara una ordenanza de accesibilidad universal en todos los espacios de uso público
Sale a licitación el proyecto de redacción de la norma, que se ejecutará a lo largo de nueve meses a partir de su adjudicación
Córdoba da un paso más en el camino hacia la accesibilidad universal. El concejal de Inclusión y Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de la ciudad, Bernardo Jordano, ha informado este viernes del inicio de la licitación del proyecto de redacción de una nueva ordenanza ambiciosa y pionera que vendrá a sustituir la actual norma, que data de 1994, y que solo se centra en la supresión de barreras arquitectónicas. Según Jordano, esta ordenanza "está obsoleta y no comtempla ni los cambios normativos desarrollados en estos treinta años ni todas las posibles causa de discapacidad".
Tras aprobar el Plan de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Córdoba, que marca la línea estratégica de las políticas municipales, el Consistorio abre ahora el campo para establecer el camino a seguir en materia de accesibilidad también en el ámbito privado, ya que las normas incluidas en la ordenanza serán de aplicación para toda la ciudadanía. Jordano ha insistido en que regulará todos los espacios de uso público o comunitario, también los de ámbito privado, que deberán adaptarse a las exigencias establecidas.
La ordenanza ampliará su base legal respecto de la actual para incorporar toda la normativa internacional en materia de accesibilidad y deberá incorporar mecanismos para su actualización permanente. "Pasaremos de tener un batiburrillo de normas a una ordenanza que aportará seguridad jurídica", ha sentenciado Jordano.
La filosofía de esta norma será "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad", ya sea física, sensorial (visual y auditiva), intelectual, psicosocial o discapacidad múltiple.
Ámbito de aplicación
Entre otros aspectos, el texto fijará los criterios a seguir en materia de señalética, mobiliario urbano, ocupación de vía pública, transporte urbano, en instalaciones de uso comunitario de edificios de viviendas, patrimonio histórico cultural, parques y zonas cardiosaludables, aparcamientos, carriles bici, planes de urbanismo, etcétera. En este sentido, Jordano ha recalcado que "para trabajar en accesibilidad es necesario actuar con previsión en los planes de urbanización de la ciudad", algo que se tendrá en cuenta a través de esta nueva norma.
La empresa adjudicataria tendrá nueve meses para desarrollar el texto normativo, que deberá incluir una serie de informes previos de todos los organismos y entidades afectadas, incluidas las del tercer sector. El presupuesto para la redacción del proyecto es de 17.704,79 euros con IVA.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia