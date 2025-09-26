La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño

Las primeras lluvias del otoño ya están aquí. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) respecto a la evolución del exhuracán Gabrielle, reconvertido ya en borrasca extratropical, apuntan a la llegada de abundante nubosidad y precipitaciones para este fin de semana, que barrerán desde el oeste toda Andalucía.

En el caso de Córdoba, estas serían las primeras lluvias del otoño, sin que sean especialmente abundantes, de acuerdo con la Aemet.

En pleno veranillo de San Miguel, y tras un leve repunte de las temperaturas el viernes y sábado, se esperan precipitaciones para este domingo 28 de septiembre, en una jornada que comenzará con intervalos nubosos y lluvia escasa, con un 55% de probabilidad de precipitaciones, y que evolucionará a cielos muy nubosos con un 70% por ciento de probabilidad de precipitaciones a partir de mediodía.

Así, se espera que el mayor volumen de agua se registre entre las 12.00 y 00.00 horas del domingo.

Bajada de las temperaturas

La llegada de la borrasca llegará acompañada de un descenso de los termómetros, que se situarán en una máxima de 29º y mínima de 13 grados, según la Aemet.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Un descenso térmico que será exclusivo para esta jornada, ya que en días posteriores las temperaturas volverán a los valores de los 30 grados de máxima y 15 de mínima.

¿Más lluvia en Córdoba?

De momento, y a la espera de la evolución de la borrasca, no se espera que llueva a comienzos de la próxima semana, si bien otros portales meteorológicos apuntan la posibilidad de que las lluvias puedan prolongarse durante las primeras horas del lunes 29 de septiembre.