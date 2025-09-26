Movilidad
Los coches eléctricos tendrán una hora de parking gratis en la zona azul de Córdoba
Las ordenanzas fiscales para 2026 recogen beneficios a la hora de aparcar para los vehículos de cero emisiones
Los vehículos eléctricos y de cero emisiones disfrutarán de una hora de zona azul gratis en Córdoba capital. Es una de las novedades recogidas en el documento de ordenanzas fiscales para el año que viene, que todavía deben aprobarse de forma definitiva tras haber pasado esta misma semana por junta de gobierno local. La modificación se incluye en la ordenanza fiscal 407, la que establece la tasa por ocupación de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas.
En el borrador de las ordenanzas para el año que viene, se añadirá una nueva observación, la que tiene que ver con los vehículos eléctricos y los de cero emisiones. En este caso, se determina una reducción del 100% de la cuota de la tasa correspondiente a la primera hora de estacionamiento para los coches eléctricos. Además, se añade que dicha reducción no es fraccionable y que solo se puede utilizar en una operación de estacionamiento.
Sobre la medida, el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha comentado este viernes durante la inauguración de Automov ECO 2025, que no se trata de una "barra libre de zona azul" para estos coches. En este sentido, Jordano ha detallado que se seguirá asegurando la rotación de la zona de aparcamiento de pago, con una única hora de cortesía para estos coches. El delegado de Movilidad ha añadido que la medida se copiará en otras ciudades, que hasta ahora sí permitían el aparcamiento gratuito sin límite de tiempo en sus zonas azules.
¿Qué vehículos no pagan la tasa?
Los vehículos eléctricos no serán los únicos que no paguen esta tasa (ojo, durante la primera hora) a partir del año que viene. Las ordenanzas, desde hace años, recogen varias excepciones al abono de esta tarifa para ciertos usuarios. En este caso, no pagan la zona azul los taxis cuando el conductor está presente ni los vehículos oficiales de administraciones públicas.
Tampoco pagan zona azul los vehículos de representaciones diplomáticas acreditadas en España, ni los destinados a la asistencia sanitaria y las ambulancias. Además, también están exentos de pagarla los vehículos utilizados por personas con discapacidad, cuando estén en posesión de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
