Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba

Cajasur ha iniciado la venta de su edificio en Ronda de los Tejares en Córdoba. El inmueble, que ocupa los números 18 al 24 de esta céntrica avenida, fue una de las principales sedes de la entidad bancaria hasta que Kutxabank impulsó la ambiciosa reforma del edificio de Gran Capitán y una estrategia de desinversión del banco en activos no estratégicos. La entidad financiera realizará la venta del edificio de Ronda de los Tejares 100% online e irá dirigida solo a operadores e inversores cualificados. En concreto, la operación de venta privada se hará a través del portal de inversiones inmobiliarias addmeet.com y se lanzará este viernes, aunque no ha trascendido la cifra de venta del inmueble.

De este modo, Cajasur consuma un proyecto en el que trabaja ya desde hace unos años con la reagrupación en 2022 de todos sus servicios centrales, bancas especializadas y oficina principal en el edificio de Gran Capitán. El inmueble obra de los arquitectos Rafael de la Hoz, Gerardo Olivares y José Chastang se sometió para ello a una reforma de gran envergadura en la que se invirtieron 10 millones de euros. El traslado de los empleados de Ronda de los Tejares a Gran Capitán (donde actualmente trabajan unas 500 personas) dejó expedita la edificación que ahora sale a la venta y que históricamente había albergado en su zona noble los despachos de los directivos de la entidad y las reuniones de los consejos de administración.

Fachada del edificio de Cajasur en Ronda de los Tejares que la entidad bancaria pone a la venta. / Chencho Martínez

Otras ventas importantes

El cierre y venta de la sede de Ronda de los Tejares no ha sido la única operación inmobiliaria realizada por la entidad, que también vendió recientemente el edificio que fuera centro cultural de la Fundación Cajasur, ubicado muy cerca, en la calle Reyes Católicos 6. En ese caso, el inmueble fue adquirido por el empresario cordobés Antonio Manuel López Magdaleno que proyecta la construcción de apartamentos turísticos. Además también se procedió al traslado de la Fundación Cajasur de Ronda de los Tejares al Palacio de Viana.

Cajasur ya vendió un edificio en la calle Reyes Católicos 6. / Manuel Murillo

Cómo es el edificio

El edificio de Ronda de los Tejares fue construido entre los años 1966 y 1976, siendo entonces propiedad del Monte de Piedad, a partir de dos solares que inicialmente tenían 2.000 metros. La anexión progresiva de inmuebles continuos a esos solares hace que la propiedad que sale hoy a la venta disponga de un total de 15.822,94 m2 construidos sobre rasante, distribuidos en 7 plantas, a los que hay que sumar 3.471,10 m2 en dos plantas de sótano, que precisan una rehabilitación integral.

Las características del edificio, su céntrica ubicación en el enclave con Cruz Conde y Gran Capitán, y su versatilidad lo hacen idóneo para acoger desde una promoción hotelera a usos residenciales o sanitarios. La morfología del inmueble permite, además, la implantación de comercios minoristas (retail high street) o la implantación de locales de grandes dimensiones y plantas tipo amplias en pleno centro de la ciudad.