Cajasur amplía el servicio a sus clientes: 147 de sus oficinas abrirán los jueves por la tarde

Diez de gran tamaño estarán operativas, además, cuatro tardes a la semana, de lunes a jueves

Interior de la oficina principal de Cajasur en Córdoba.

Interior de la oficina principal de Cajasur en Córdoba. / CÓRDOBA

Cajasur amplía el servicio a sus clientes con la apertura de 147 oficinas de su red en Andalucía los jueves por la tarde para servicios de asesoramiento financiero y la consulta y contratación de productos y servicios (apertura de cuentas, préstamos,  hipotecas, entre otros).

La ampliación del horario de atención al público arranca el 1 de octubre y se prolongará hasta el 30 de abril de 2026. La jornada vespertina será de 16.00 a 18.30 horas, manteniéndose los horarios de la mañana, entre las 8.30 y las 14.00 horas (de lunes a viernes).

Además, la entidad ampliará el horario de una decena de oficinas de gran tamaño a cuatro tardes a la semana, de lunes a jueves, de 16:00h a 18:30h. Estas oficinas están ubicadas en Córdoba (cinco en Córdoba capital y tres en Lucena, Pozoblanco y Priego) y en Jaén (una en la capital y otra en Linares).

Mayor capacidad de respuesta a sus clientes

La medida se enmarca en el proceso de integración total de la entidad financiera con Kutxabank, en una etapa de crecimiento y diversificación, que contribuirá a mejorar la calidad del servicio a sus clientes, según informa la entidad en un comunicado.

La fusión "proporcionará más capacidad de respuesta del banco con sus clientes por la interoperabilidad del Grupo": una vez completada la integración tecnológica -prevista en el primer cuatrimestre de 2026- un cliente de la red de Andalucía será atendido en las sucursales del banco en cualquier comunidad autónoma para realizar consultas, operaciones, contratar productos, etcétera. Asimismo, un cliente de cualquier otra comunidad operará con normalidad en una red ampliada con la integración de Andalucía, señala el comunicado.

Además, todos los clientes operarán con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de la red comercial desplegada por la geografía nacional y podrán realizar transferencias sin coste entre los clientes del Grupo. Durante el proceso de integración, además, se reforzarán los gestores comerciales y los canales de atención al cliente.

Liderazgo y ambiciosos planes de crecimiento

Cajasur es líder en Córdoba, referente en Jaén y una de las principales entidades financieras de Andalucía. La comunidad constituye una de las zonas de crecimiento clave del Grupo Kutxabank, donde se ha marcado unos objetivos de negocio muy ambiciosos para el período 2025-2027, entre ellos, alcanzar más de 11.000 millones de inversión crediticia (+11% frente a 2024), destinado a particulares y familias y a la apuesta firme por el negocio mayorista y la banca de empresas.

La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño

Córdoba prepara una ordenanza de accesibilidad universal en todos los espacios de uso público

Absuelto de violar a su pareja en Córdoba tras declarar ella que "no recuerda nada"

Urbanismo trabaja en una comisión del Casco que agilice las licencias para obras en la zona

El segundo premio de la Lotería Nacional cae en Córdoba y Espiel

Aquí puedes ver las creaciones de Flora 2025: cinco espacios icónicos de Córdoba

Cajasur amplía el servicio a sus clientes: 147 de sus oficinas abrirán los jueves por la tarde

Urbanismo presenta un presupuesto para 2026 de casi 27 millones: estos son los principales proyectos

