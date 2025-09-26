Cabalcor se engalana al llegar a la mitad de la feria

En el ecuador de su extensa programación, la Feria del Caballo de Córdoba, Cabalcor, ha celebrado este viernes su habitual inauguración oficial coincidiendo con el Concurso Morfológico, la prueba insignia de la feria ecuestre, que en 2025 cumple 30 años, y la que exhibe lo mejor de la Pura Raza Española en el lugar donde fue creada por Felipe II.

"Tiene todo el sentido inaugurar hoy", a pesar de que ya haya transcurrido la mitad de la feria, porque el Concurso Morfológico fue el embrión de la pieza sólida que hoy es Cabalcor, ha explicado el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco. Los años han ido sumando un amplio abanico de actividades que con el tiempo "han ido generando su espacio propio, como la Doma Clásica, los Enganches o la Vaquera", que han ido terminado estirando el evento a lo largo de dos meses.

Rafael Blanco ha subrayado la solidez adquirida por la marca Cabalcor después de 23 ediciones, destacando dos líneas: la calidad de sus certámenes y la proyección internacional lograda. Asimismo ha reconocido el sello que ha imprimido en la escuela de Córdoba Ecuestre, "ejemplo de entidad semipública, ya valorada en todo el mundo".

En representación del Ayuntamiento de Córdoba, la edil Blanca Torrent ha reivindicado la "grandeza de un evento deportivo de primer nivel internacional y el importantísimo retorno tanto en la actividad turística de la ciudad como en la marca Córdoba".

Torrent ha dedicado una mención al futuro de las Caballerizas Reales como Centro Internacional del Caballo, que se materializará cuando se cumplan con todos los trámites administrativos necesarios para la cesión de Caballerizas a Córdoba Ecuestre, previsto para finales de año.

El acto también ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha aprovechado su asistencia para señalar la necesidad de cuidar las razas autóctonas como el toro de lidia o el caballo Pura Raza Española.

Cifras de prestigio

A pesar de que la organización ha querido centrar la mirada en la calidad y la excelencia, los números de esta edición también dotan de prestigio a Cabalcor como una de las ferias ecuestres más reconocidas a nivel mundial. Por ella desfilarán más de 350 ejemplares equinos entre todos los eventos organizados en la feria, y se prevé que cuando finalice, hayan pasado por Caballerizas más de 80.000 personas.

Una vez concluya el Concurso Morfológico, este sábado, las arena cordobesa acogerá, entre los días 17 y 19, el Campeonato Nacional de Caballo Árabe, que incluirá varias actividades, con las más prestigiosas yeguadas de España y que traerán a la ciudad unos 90 ejemplares.