El Ayuntamiento encarga un sistema de voto electrónico para el Pleno de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba quiere dotarse de un sistema digital para facilitar las votaciones de sus 29 concejales durante las sesiones plenarias. Así, y aunque de momento la esperada reforma del salón de plenos ha quedado postergada (la partida económica que había reservada a tal efecto se va a dedicar a la construcción de un monumento en honor de Fernando III, el Santo, y además la intención del PP es construir un nuevo Ayuntamiento en la Victoria), la junta de gobierno local ha querido actualizar mínimamente el sistema de votación. Hasta ahora las votaciones se hacía con los a favor, en contra o abstenciones pronunciados por los ediles de manera oral a través de los micrófonos y la megafonía de la sala, un sistema que data de los años 90.

Actualmente, el Ayuntamiento de Córdoba utiliza como sistema de conferencias y votación en el salón de plenos un sistema Philips analógico, "completamente obsoleto y que no dispone de recambios", por lo que la avería de cualquiera de los elementos o componentes pudiera provocar la indisponibilidad completa o parcial, o un funcionamiento degradado del sistema. Además, el actual sistema -dice la memoria del pliego de contratación del nuevo sistema- ofrece unas funcionalidades limitadas, no ofreciendo la posibilidad de mejorarlas como, por ejemplo, poder incluir una temporización de las intervenciones de los capitulares, como es necesario que se establezca según el nuevo Reglamento Orgánico del Pleno Municipal.

Es curioso que el sistema de votación electrónico, como se puede leer en la página del Congreso de los Diputados, se instaló en Madrid allá por la década de los 70 del siglo XX. En concreto, fue en la sesión de 14 de mayo de 1976 cuando se acordó solicitar al Ministerio de Hacienda una adscripción de crédito para costear el equipo propuesto por la Casa Philips y poco después se adaptó el reglamento y comenzó a usarse. En Córdoba ha habido que esperar un poquito más.

Vista general del salón de plenos de Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

Sistema digital de conferencias y votación

Para ello, se ha sacado a licitación un contrato para el suministro e instalación de un sistema digital de conferencias y votación para el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba, que sea plenamente compatible con la red de comunicaciones del Ayuntamiento de Córdoba, así como la asistencia técnica y el mantenimiento durante el plazo legal de garantía. El contrato tiene un precio de licitación de 55.790,42 euros.