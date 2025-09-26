Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Córdoba ordena la retirada de veladores en veinte calles por el Magno Vía Crucis

El Consistorio justifica la medida por "motivos de seguridad e interés general" y se aplicará los días 11, 13, 17 y 18 de octubre

Veinte calles del Centro y casco histórico tendrán que retirar sus veladores.

Araceli R. Arjona

El Ayuntamiento de Córdoba ha enviado una circular firmada por la Gerencia de Urbanismo, a los propietarios de bares y restaurantes situados en veinte calles del Centro y casco histórico para ordenar la retirada de terrazas y veladores con motivo del Magno Vía Crucis Córdoba, vía sacra de Occidente.

La misiva remitida señala que la medida afectará al recorrido procesional el 11 de octubre y también a los recorridos de regreso de los cortejos procesionales desde la Mezquita Catedral a los distintos templos los días 13, 17 y 18 de octubre.

El motivo de la solicitud es "garantizar el óptimo desarrollo del evento durante el tiempo indispensable (no se especifica horario) para garantizar el discurrir de la procesión en condiciones de seguridad ciudadana" y se ordena en aplicación de "la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores". Los bares deberán retirar todo el mobiliario de terraza y demás elementos que ocupan las calles afectadas.

Calles afectadas

Las calles en cuestión serán las siguientes: Plaza de Las Tendillas, plaza Agrupación de Cofradías, plaza San Miguel, calle San Pablo, calle Capitulares, calle Claudio Marcelo, calle Conde de Cárdenas, calle San Fernando, calle Diario de Córdoba, Paseo Cruz del Rastro, calle Lucano, calle Ronda de Isasa, calle Caballerizas Reales, plaza del Escudo, plaza de San Ignacio de Loyola, calle San Felipe, plaza de la Trinidad, calle Lope de Hoces, plaza de San Agustín y calle Previsión.

Algunos propietarios de negocios consultados han mostrado su rechazo frontal a la medida y no descartan realizar movilizaciones.

