Hostelería
El Ayuntamiento de Córdoba ordena la retirada de veladores en veinte calles por el Magno Vía Crucis
El Consistorio justifica la medida por "motivos de seguridad e interés general" y se aplicará los días 11, 13, 17 y 18 de octubre
El Ayuntamiento de Córdoba ha enviado una circular firmada por la Gerencia de Urbanismo, a los propietarios de bares y restaurantes situados en veinte calles del Centro y casco histórico para ordenar la retirada de terrazas y veladores con motivo del Magno Vía Crucis Córdoba, vía sacra de Occidente.
La misiva remitida señala que la medida afectará al recorrido procesional el 11 de octubre y también a los recorridos de regreso de los cortejos procesionales desde la Mezquita Catedral a los distintos templos los días 13, 17 y 18 de octubre.
El motivo de la solicitud es "garantizar el óptimo desarrollo del evento durante el tiempo indispensable (no se especifica horario) para garantizar el discurrir de la procesión en condiciones de seguridad ciudadana" y se ordena en aplicación de "la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores". Los bares deberán retirar todo el mobiliario de terraza y demás elementos que ocupan las calles afectadas.
Calles afectadas
Las calles en cuestión serán las siguientes: Plaza de Las Tendillas, plaza Agrupación de Cofradías, plaza San Miguel, calle San Pablo, calle Capitulares, calle Claudio Marcelo, calle Conde de Cárdenas, calle San Fernando, calle Diario de Córdoba, Paseo Cruz del Rastro, calle Lucano, calle Ronda de Isasa, calle Caballerizas Reales, plaza del Escudo, plaza de San Ignacio de Loyola, calle San Felipe, plaza de la Trinidad, calle Lope de Hoces, plaza de San Agustín y calle Previsión.
Algunos propietarios de negocios consultados han mostrado su rechazo frontal a la medida y no descartan realizar movilizaciones.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia