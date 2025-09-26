Automov 2025: comienza la exposición de coches eco que se podrá visitar durante todo el fin de semana en Córdoba

La Feria de la Automoción Automov ha inaugurado este viernes su exposición de automovilismo eléctrico y eco en el Mercado Victoria de la mano del presidente de Atradeco, Carlos Toledano; la directora de la Agencia provincial de la energía de Córdoba, Sara Ruiz, y el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano. La avenida de República Argentina acoge este fin de semana un evento marcado por la movilidad sostenible y en la que se podrá disfrutar de un circuito de escalextric, simuladores de coches de carreras y tres zonas diferenciadas - turismos, motocicletas e industriales -, entre otros.

Esta exhibición tiene como objetivo que el público conozca el mercado de coches eléctricos que aún es desconocido para mucha gente. Jordano ha querido hacer hincapié en esta idea de que para "imponer una revolución tecnológica, no deben existir obligaciones", sino que antes la gente debe conocerlo y, para ello, "tienen que entenderlo". "Hay muchas dudas en la cabeza de futuros compradores con la presión en la nuca de que esto debe hacerse sí o sí", ha señalado el delegado de Movilidad en cuanto al desconocimiento sobre la autonomía, el precio o la vida útil de estos vehículos.

Igualmente, Jordano ha manifestado también el compromiso del Ayuntamiento con las "tareas pendientes que van saliendo" en referencia a la Zona de Bajas Emisiones, en funcionamiento desde la primavera del 2023; los puntos de carga de coches eléctricos, y la bonificación para coches eléctricos en la zona azul que, según afirma el delegado, "no será ni un privilegio ni una barra libre", sino que se garantizará la rotación de todos los usuarios con una hora de cortesía.