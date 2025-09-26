Autismo Córdoba celebra sus 30 años con una reivindicativa gala de premios

La tarde-noche de este viernes ha sido de reivindicación y orgullo para Autismo Córdoba, que ha conmemorado sus 30 años de trayectoria con la entrega de sus premios especiales.

Entre los galardonados se encontraban Diario CÓRDOBA, Córdoba Incluye, Cabrera Abogados, Cineciudad, las docentes Verónica García y María Carmen Palacios, Unieléctrica, la Diputación de Córdoba, así como un reconocimiento honorífico a Manoli Romero. El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Merced.

Autismo Córdoba reivindica la inclusión en su entrega de premios /

La presidenta de Autismo Córdoba, Francisca Suárez, ha inaugurado la gala felicitando a los premiados y recordando el «largo camino» recorrido por la asociación. También ha reivindicado un colectivo que «se ha convertido en un árbol fuerte» y puesto en valor el trabajo de una plantilla que cuenta con tres decenas de especialistas que prestan apoyo a 376 familias cordobesas.

La ceremonia, presentada por Ana Espino, ha incluido actuaciones musicales, la proyección de vídeos divulgativos y la intervención de dos jóvenes con TEA, que compartieron su experiencia. El cierre del evento corrió a cargo del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que ha señalado que debe ser la asociación y quienes la conforman «los que deben recibir nuestra gratitud pública y sincera».