Absuelto de violar a su pareja en Córdoba tras declarar ella que "no recuerda nada"

La Audiencia provincial de Córdoba ha absuelto a un joven que había sido acusado de violar y maltratar a su pareja en la capital. Durante el juicio, la supuesta víctima afirmó que "no recuerda nada", según recoge la sentencia, que ha sido dictada por la sección tercera.

El Ministerio Fiscal había solicitado 10 años y 10 meses de prisión para el encartado, por los presuntos delitos de agresión sexual y de malos tratos en el ámbito familiar, con la agravante de reincidencia en este último caso. Sin embargo, el tribunal considera que "no podemos tener por acreditados los delitos con la prueba que en el juicio se ha practicado". Esta incluyó, entre otras, la declaración de tres facultativos del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, que no corroboraron la imputación al acusado.

Se da la circunstancia de que la supuesta víctima denunció los hechos dos meses después de que rompieran la relación sentimental y un mes después de que el acusado la denunciara a ella por unos presuntos daños materiales ocasionados a su coche.

Arañazos en el vehículo y tomates a la casa

La sentencia, que ha sido facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), detalla que el joven, de 22 años de edad entonces, atribuía a su ex pareja unos daños, "pudiéndose leer en los arañazos del vehículo las siguientes inscripciones: 'hijo de p..., maltratador (...) Adri te quiero 7 (un corazón)', lo que parecía confirmar la autoría".

Asimismo, denunció que la mujer había sido vista merodeando por los alrededores de su domicilio, "que había tirado tomates contra el mismo" y que acudió a una discoteca, donde el procesado bailaba con otra muchacha, "agrediéndola y tirándola al suelo, momento en que habrían aparecido 'tres tíos' (sic) que le comenzaron a agredir a él, llegando a fracturarle el brazo". Este joven solicitó amparo policial.

Entre otras cuestiones, la sección tercera de la Audiencia recuerda que el juez instructor denegó la concesión de la orden de protección a la supuesta víctima, detallando que "la denunciante, que no es capaz de explicar por qué tiene miedo al denunciado, reconoce que la verdadera razón por la que lo hace es, precisamente, porque ha sido denunciada por él por unos daños materiales".

Al inicio del juicio, celebrado el pasado junio, la acusación particular ejercida por esta mujer manifestó al tribunal que retiraba los cargos contra el acusado. A preguntas del fiscal, la presunta víctima explicó que "no recuerda nada", que "no puede mantener lo que dice" y que se encuentra en "seguimiento psicológico", apunta la sentencia.