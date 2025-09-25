Colaboración
La Universidad Loyola se pone a disposición de la Diócesis de Córdoba
Representantes de la entidad académica muestra al obispo los lazos con la Diócesis desde hace 50 años
El rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, y el presidente del Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, el jesuita José María Guibert, se han reunido en la mañana del jueves, 25 de septiembre, con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, para presentarle al prelado todo el ámbito que la Universidad Loyola tiene en la Diócesis, implantado desde hace más de cincuenta años.
El objetivo de este encuentro, según ha informado la Diócesis en una nota, en el que también han estado presentes otros miembros de la universidad, ha sido continuar creando relaciones entre ambas instituciones e ir creciendo en colaboración, tanto a nivel pastoral como académico, entre la Universidad Loyola y la diócesis de Córdoba. "Una alianza para aunar recursos y esfuerzos para promover el conocimiento y la cultura, tal y como se demostró en el Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola, organizado conjuntamente entre la Universidad, la Diócesis y el Cabildo Catedral", señala la nota.
Fabio Gómez-Estern ha destacado que la extensa relación con la Diócesis ha permitido desarrollas varios proyectos y ha sido un gran apoyo para la universidad, en la que estudian actualmente casi tres mil alumnos, entre los que se encuentra un sacerdote de la diócesis de Córdoba, Pablo Lora, en la Facultad de Comunicación. Además, la universidad cuenta con tres campus, destacando especialmente el de Córdoba y Sevilla.
Por su parte, el padre jesuita José María Guibert SJ ha explicado que la misión de la fundación que preside consiste en promover el desarrollo humano e integral, inclusivo, solidario y sostenible, jugando un papel clave en la construcción de una universidad global y abierta al mundo. La fundación resalta su compromiso con el desarrollo, su trabajo en investigación y el diseño de políticas de transformación en muchos países en este medio siglo. Asimismo, Guibert ha expuesto su deseo de trabajar con la pastoral juvenil y llegar a un acuerdo para colaborar en los distintos ámbitos que sirvan para la formación espiritual de los jóvenes.
Premio a ETEA
Por otra parte, la Fundación ETEA para la Cooperación de Desarrollo recogerá esta tarde el Premio Felipe González de Canales en el Patio de los Naranjos, a las 20.30 horas. El reconocido Santón como símbolo de prestigio en el mundo rural y agrario ha recaído sobre la fundación, entre otros cinco galardonados, para premiarla por su desarrollo en innovación e investigación.
