Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La presentación del Anuario Agroalimentario de Córdoba, la deducción fiscal para los jóvenes que viven de alquiler y las novedades de Aucorsa para los próximos meses centran los titulares vespertinos

Diario CÓRDOBA presenta el Anuario Agroalimentario

Diario CÓRDOBA presenta el Anuario Agroalimentario / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las empresas de Córdoba acaparan el 25% de las ayudas de Andalucía Trade. Así lo ha puesto de manifiesto el director general de este organismo, Antonio Castro en la presentación del Anuario Agroalimentario 2025 editado por Diario CÓRDOBA en la que ha destacado el protagonismo de la provincia en el "éxito" mundial de la agroindustria andaluza. Por otra parte, destacamos otra deducción en la declaración de la renta. La Junta de Andalucía ha anunciado hoy que los jóvenes menores de 35 años que vivan de alquiler podrán desgravarse hasta 1.200 euros, un 15% de lo que pagan por la vivienda. Y, en tercer lugar, te contamos algunas de las novedades que incluyen los presupuestos de Aucorsa para 2026. Entre otras cuestiones, en los próximos meses, la empresa municipal renovará el servicio en las barriadas periféricas de Córdoba e instalará un centenar de puntos de recarga de bonobús.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Campo

Provincia

Ocio

España

Internacional

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

De Averroes a Trump: la incertidumbre en lo de siempre

Las empresas de Córdoba acaparan el 25% de los incentivos de Trade

Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad

La rotura de una tubería de 200 metros deja sin agua a Las Jaras durante más de 24 horas

La capital cordobesa promociona su oferta turística en Hispanoamérica y refuerza sus lazos con la Córdoba argentina

El éxito de 'El Cordobés' como numen musical protagoniza una exposición en el Museo Taurino de Córdoba

La Universidad Loyola se pone a disposición de la Diócesis de Córdoba

