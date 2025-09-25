La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La presentación del Anuario Agroalimentario de Córdoba, la deducción fiscal para los jóvenes que viven de alquiler y las novedades de Aucorsa para los próximos meses centran los titulares vespertinos
Las empresas de Córdoba acaparan el 25% de las ayudas de Andalucía Trade. Así lo ha puesto de manifiesto el director general de este organismo, Antonio Castro en la presentación del Anuario Agroalimentario 2025 editado por Diario CÓRDOBA en la que ha destacado el protagonismo de la provincia en el "éxito" mundial de la agroindustria andaluza. Por otra parte, destacamos otra deducción en la declaración de la renta. La Junta de Andalucía ha anunciado hoy que los jóvenes menores de 35 años que vivan de alquiler podrán desgravarse hasta 1.200 euros, un 15% de lo que pagan por la vivienda. Y, en tercer lugar, te contamos algunas de las novedades que incluyen los presupuestos de Aucorsa para 2026. Entre otras cuestiones, en los próximos meses, la empresa municipal renovará el servicio en las barriadas periféricas de Córdoba e instalará un centenar de puntos de recarga de bonobús.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- De Averroes a Trump: la incertidumbre en lo de siempre
- El Ayuntamiento habilita un solar junto a la Ciudad de la Justicia como aparcamiento provisional
- Ley de Dependencia: "No me creía que nos dieran plaza para mi hijo después de tanto tiempo luchando"
- Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano
- La compraventa de vivienda se dispara más de un 20% hasta julio y supera las 6.500 transacciones
- La rotura de una tubería de 200 metros deja sin agua a Las Jaras durante más de 24 horas
- Este viernes, gratis con Diario CÓRDOBA | El Anuario Agroalimentario de Córdoba analiza la situación de los mercados exteriores ante la llegada de Trump
Campo
- La Diputación anuncia ayudas a la eficiencia energética y a la IA para cooperativas agroalimentarias
- Juanma Moreno anuncia más de 22 millones contra el mildiu y otras enfermedades de los cultivos y el ganado
Provincia
- San Calixto se reactiva: el Ministerio licita el proyecto de la última gran presa entre Sevilla y Córdoba
- Siete guardias civiles reforzarán el puesto principal de Puente Genil durante seis meses
- El Ayuntamiento de Cabra licita por 1,4 millones la limpieza de las dependencias e inmuebles municipales
Ocio
- Versos de Cosmopoética y la música de Pastora Soler, Leiva, Nena Daconte y Ana Belén componen un pleno para el finde en Córdoba
España
- Sánchez despeja ante los suyos el debate entre las vías Zapatero y González para ser candidato con o sin adelanto electoral
Internacional
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia