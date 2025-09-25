Las empresas de Córdoba acaparan el 25% de las ayudas de Andalucía Trade. Así lo ha puesto de manifiesto el director general de este organismo, Antonio Castro en la presentación del Anuario Agroalimentario 2025 editado por Diario CÓRDOBA en la que ha destacado el protagonismo de la provincia en el "éxito" mundial de la agroindustria andaluza. Por otra parte, destacamos otra deducción en la declaración de la renta. La Junta de Andalucía ha anunciado hoy que los jóvenes menores de 35 años que vivan de alquiler podrán desgravarse hasta 1.200 euros, un 15% de lo que pagan por la vivienda. Y, en tercer lugar, te contamos algunas de las novedades que incluyen los presupuestos de Aucorsa para 2026. Entre otras cuestiones, en los próximos meses, la empresa municipal renovará el servicio en las barriadas periféricas de Córdoba e instalará un centenar de puntos de recarga de bonobús.

