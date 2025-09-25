Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 25 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La radiografía de los supermercados en Córdoba, la experiencia del neurocirujano que operó a un paciente despierto mientras tocaba el piano y el anuncio de la presencia militar española en Gaza centran los titulares de la mañana

Una trabajadora de Piedra coloca varios productos en el lineal.

Una trabajadora de Piedra coloca varios productos en el lineal. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba cuenta con más de medio millar de supermercados e hipermercados, repartidos en 275.000 metros cuadrados de superficie comercial y gestionados por 28 cadenas, según un informe del sector, según un estudio que refleja que cada vez hay mayor concentración de este tipo de establecimientos y que las tiendas cada vez son más grandes. En otro orden de cosas, el neurocirujano de Cruz Roja que ha operado a un paciente despierto mientras tocaba el piano cuenta como fue la experiencia, pionera en la sanidad privada en la ciudad. Por último, el conflicto en Oriente Próximo sigue en el filo de la actualidad y ahora España toma presencia para ayudar a erradicarlo. Pedro Sánchez anunció ayer que España enviará un buque militar a proteger a la Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Economía

Cultura

Andalucía

España

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  3. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  4. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  5. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  6. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  7. ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
  8. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 25 de septiembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 25 de septiembre de 2025

Nueve de cada diez caseteros responden a la solicitud de información de Hacienda en Córdoba

Nueve de cada diez caseteros responden a la solicitud de información de Hacienda en Córdoba

Ley de Dependencia: "No me creía que nos dieran plaza para mi hijo después de tanto tiempo luchando"

Ley de Dependencia: "No me creía que nos dieran plaza para mi hijo después de tanto tiempo luchando"

Radiografía de los supermercados en Córdoba: mayor concentración y tiendas cada vez más grandes

Radiografía de los supermercados en Córdoba: mayor concentración y tiendas cada vez más grandes

La falta de perfiles especializados, uno de los problemas de los supermercados de Córdoba

La falta de perfiles especializados, uno de los problemas de los supermercados de Córdoba

El Anuario Agroalimentario de Córdoba analiza la situación de los mercados exteriores ante la llegada de Trump

El Anuario Agroalimentario de Córdoba analiza la situación de los mercados exteriores ante la llegada de Trump

Las empresarias entregan sus terceros premios MarcaMujer: estas son las ganadoras

Las empresarias entregan sus terceros premios MarcaMujer: estas son las ganadoras
Tracking Pixel Contents