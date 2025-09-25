La actualidad del jueves 25 de octubre
La radiografía de los supermercados en Córdoba, la experiencia del neurocirujano que operó a un paciente despierto mientras tocaba el piano y el anuncio de la presencia militar española en Gaza centran los titulares de la mañana
Córdoba cuenta con más de medio millar de supermercados e hipermercados, repartidos en 275.000 metros cuadrados de superficie comercial y gestionados por 28 cadenas, según un informe del sector, según un estudio que refleja que cada vez hay mayor concentración de este tipo de establecimientos y que las tiendas cada vez son más grandes. En otro orden de cosas, el neurocirujano de Cruz Roja que ha operado a un paciente despierto mientras tocaba el piano cuenta como fue la experiencia, pionera en la sanidad privada en la ciudad. Por último, el conflicto en Oriente Próximo sigue en el filo de la actualidad y ahora España toma presencia para ayudar a erradicarlo. Pedro Sánchez anunció ayer que España enviará un buque militar a proteger a la Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La falta de perfiles especializados, uno de los problemas de los supermercados de Córdoba
- Córdoba, la capital más barata de España para hacer la compra en el supermercado
- Tocando el piano mientras le hacían una cirugía cerebral: gran avance médico del Hospital Cruz Roja Córdoba
- Ley de Dependencia: "No me creía que nos dieran plaza para mi hijo después de tanto tiempo luchando"
- Nueve de cada diez caseteros responden a la solicitud de información de Hacienda en Córdoba
- Más del 90% de los trabajadores del sector turístico cordobés gana menos de 25.000 euros al año
- Flora 2025 suma a sus cinco propuestas artísticas un programa con más de cien actividades paralelas
Provincia
- La Diputación aprueba una nueva modificación presupuestaria de casi diez millones de euros
- La Semana Santa de Baena recibe la acreditación como fiesta de Interés Turístico Internacional
- La Plaza de las 88 Viviendas de Montilla recordará la figura de ‘El Niño Ríos’
Economía
- El Anuario Agroalimentario de Córdoba analiza la situación de los mercados exteriores ante la llegada de Trump
Cultura
- Salvador Guzmán, pdte. Fundación Aguilar y Eslava: «La vizcondesa de Termens fue una mujer avanzada para su época»
Andalucía
España
Deportes
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones