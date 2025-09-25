Córdoba cuenta con más de medio millar de supermercados e hipermercados, repartidos en 275.000 metros cuadrados de superficie comercial y gestionados por 28 cadenas, según un informe del sector, según un estudio que refleja que cada vez hay mayor concentración de este tipo de establecimientos y que las tiendas cada vez son más grandes. En otro orden de cosas, el neurocirujano de Cruz Roja que ha operado a un paciente despierto mientras tocaba el piano cuenta como fue la experiencia, pionera en la sanidad privada en la ciudad. Por último, el conflicto en Oriente Próximo sigue en el filo de la actualidad y ahora España toma presencia para ayudar a erradicarlo. Pedro Sánchez anunció ayer que España enviará un buque militar a proteger a la Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Economía

Cultura

Andalucía

España

Deportes