Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha requerido de nuevo al equipo de gobierno documentación e información detallada acerca del proceso de negociación del plan de Igualdad, que sigue pendiente de elaboración. Dicho requerimiento se produjo después de que el sindicato CGT denunciara por segunda vez al gobierno local por la falta de este plan de igualdad, algo que ya había hecho la pasada primavera de manera oficial y otras tantas veces en las mesas de negociación sindical. En mayo, la Inspección de Trabajo dio un plazo al Ayuntamiento de Córdoba de 8 meses para confeccionar el documento al que le obliga la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto 901/2020 de 13.10 en el proceso de negociación del plan de igualdad”.

Comisión negociadora

Ahora en este nuevo escrito, fechado el pasado 23 de julio, la Inspección también pregunta de nuevo a los responsables municipales en qué momento se encuentra la confección del plan de igualdad, si se ha constituido la comisión negociadora, por quien está formada, así como las actas de las reuniones celebradas. A fecha de 1 de agosto de 2025, el Ayuntamiento compareció ante la Inspección aportando la información requerida y explicando en la fase en que está el plan de igualdad. Así, se indica una reunión de la mesa general de negociación conjunta de personal funcionario y laboral, de 20 de junio de 2025, en la que se informó a las secciones sindicales del procedimiento, comprometiéndose a entregarles el borrador del plan para que este sea negociado, y que a fecha 31 de julio de 2025, el Ayuntamiento nombró a esta mesa de negociación “unidad negociadora” del plan de igualdad.

Reacción de CGT

CGT ha conocido este jueves este segundo oficio de la Inspección de Trabajo. Su representante en el Ayuntamiento cordobés, Juan Miguel Carvajal, aseguró que su sindicato ha conseguido de nuevo "sacarle los colores a la concejala de Igualdad", Marián Aguilar, "obligándola a cumplir la ley". En este sentido, CGT celebra que la Inspección haya obligado al gobierno local a constituir la comisión negociadora que, a su juicio, "llevaban meses bloqueando". "Mientras la concejala y su equipo se burlaban diciendo que el plan de Igualdad no era obligatorio, ha tenido que venir la autoridad laboral a dejarles en evidencia".

Desde el sindicato CGT han lamentado que el equipo de gobierno "solo cumpla a golpe de tirón de orejas, sanción y vergüenza pública; nunca por convicción; nunca por respeto a su personal". Además, advierte de que no pararán hasta que "se eliminen los privilegios y se garantice la igualdad real para toda la plantilla".