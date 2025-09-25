Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencia en el suministro

La rotura de una tubería de 200 metros deja sin agua a Las Jaras durante más de 24 horas

Agenagua espera recuperar el servicio durante la tarde del jueves en unos trabajos que están resultando especialmente "complejos"

Urbanizacion de Las Jaras y lago embalse pantano presa de la encantada

Urbanizacion de Las Jaras y lago embalse pantano presa de la encantada / CHENCHO MARTÍNEZ

Adrián Ramírez

La rotura de una tubería de unos 200 metros en la urbanización Las Jaras ha dejado sin agua potable a sus vecinos desde primera hora del miércoles 24 de septiembre. Personal de la empresa encargada del mantenimiento y gestión de la instalación, Agenagua, trabaja para restablecer el servicio en la tarde de este jueves.

Según informaron residentes a este periódico y confirmó la empresa, la avería —en una conducción de grandes dimensiones— se produjo en la tarde del martes. Sin embargo, el suministro de agua potable se mantuvo hasta las 10 de la mañana del miércoles, momento en que quedó interrumpido.

Trabajos en la zona afectada.

Trabajos en la zona afectada. / CÓRDOBA

Reparación compleja

Desde Agenagua explican que la reparación está siendo especialmente compleja, no solo por el tamaño de la tubería dañada, sino también por las características de la zona, “llena de escaleras y muros que dificultan el trabajo”. Por ello, se ha optado por construir un baipás que conecte dos tramos en buen estado, “la solución más rápida posible”, subrayan.

La jornada del miércoles se dedicó a la búsqueda de materiales necesarios para acometer la obra, que comenzó horas más tarde. Los trabajos han requerido la apertura de una zanja de más de cuatro metros de profundidad. Representantes vecinales valoran positivamente la respuesta de la empresa, mientras que desde Agenagua insisten en que “lo primordial es restablecer el servicio cuanto antes”.

La rotura ha obligado a abrir una zanja de grandes dimensiones.

La rotura ha obligado a abrir una zanja de grandes dimensiones. / CÓRDOBA

Posibles causas

Mientras tanto, se ha facilitado agua desde la planta potabilizadora a los vecinos que lo precisaran. Estos coinciden en que la situación habría sido “un desastre” de haberse producido en pleno verano. Por el momento, se desconocen las causas exactas de la rotura, aunque se apunta al deterioro de la infraestructura y al peso de la tierra, que, al secarse, habría provocado la fractura de la tubería.

