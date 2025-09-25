Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencia médica

Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano

El conductor rápidamente ha alertado al 061 y la Policía Local ha tenido que regular el tráfico mientras se desarrollaba la asistencia

Agentes de la Policía Local junto al autobús donde un pasajero ha sufrido un incto y la ambulancia del 061.

Agentes de la Policía Local junto al autobús donde un pasajero ha sufrido un incto y la ambulancia del 061. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un pasajero de Aucorsa ha sufrido un ictus mientras viajaba en un autobús esta mañana. El incidente se ha producido a las 10.45 horas de este jueves, 25 de septiembre, en la avenida de Medina Azahara, cuando el conductor alertó rápidamente al 061 de la situación, según informan desde el servicio autonómico.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron al afectado, un hombre del que por el momento se desconoce la edad y si finalmente fue trasladado a un centro hospitalario. También intervinieron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en esta vía principal de Córdoba mientras se desarrollaba la asistencia.

Una vez el pasajero fue evacuado del vehículo, el autobús pudo reanudar su servicio con normalidad.

Revuelo en Medina Azahara

El incidente ha causado cierto revuelo en el lugar. Muchos ciudadanos se preguntaban qué ocurría, ante la presencia no solo de la ambulancia junto al autobús, sino también de un importante despliegue para evitar que el tráfico se viese afectado en la menor medida de lo posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  3. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  4. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  5. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  6. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  7. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
  8. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

La compraventa de vivienda se dispara más de un 20% hasta julio y supera las 6.500 transacciones

La compraventa de vivienda se dispara más de un 20% hasta julio y supera las 6.500 transacciones

Aucorsa renovará el servicio de las barriadas periféricas e instalará cien puntos de recarga de bonobús

Aucorsa renovará el servicio de las barriadas periféricas e instalará cien puntos de recarga de bonobús

Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano

Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano

Las empresarias entregan sus terceros premios MarcaMujer: estas son las ganadoras

Las empresarias entregan sus terceros premios MarcaMujer: estas son las ganadoras

El retablo mayor de La Merced de Córdoba luce de nuevo tras su restauración

El retablo mayor de La Merced de Córdoba luce de nuevo tras su restauración

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 25 de septiembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 25 de septiembre de 2025

El Rey apela a las raíces sefardíes de España y cita a Córdoba en su discurso ante la ONU

El Rey apela a las raíces sefardíes de España y cita a Córdoba en su discurso ante la ONU

Estabilidad meteorológica en Córdoba, a la espera de la borrasca que llega a la península este fin de semana

Estabilidad meteorológica en Córdoba, a la espera de la borrasca que llega a la península este fin de semana
Tracking Pixel Contents