Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano

Un pasajero de Aucorsa ha sufrido un ictus mientras viajaba en un autobús esta mañana. El incidente se ha producido a las 10.45 horas de este jueves, 25 de septiembre, en la avenida de Medina Azahara, cuando el conductor alertó rápidamente al 061 de la situación, según informan desde el servicio autonómico.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron al afectado, un hombre del que por el momento se desconoce la edad y si finalmente fue trasladado a un centro hospitalario. También intervinieron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en esta vía principal de Córdoba mientras se desarrollaba la asistencia.

Una vez el pasajero fue evacuado del vehículo, el autobús pudo reanudar su servicio con normalidad.

Revuelo en Medina Azahara

El incidente ha causado cierto revuelo en el lugar. Muchos ciudadanos se preguntaban qué ocurría, ante la presencia no solo de la ambulancia junto al autobús, sino también de un importante despliegue para evitar que el tráfico se viese afectado en la menor medida de lo posible.