Emergencia médica
Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano
El conductor rápidamente ha alertado al 061 y la Policía Local ha tenido que regular el tráfico mientras se desarrollaba la asistencia
Un pasajero de Aucorsa ha sufrido un ictus mientras viajaba en un autobús esta mañana. El incidente se ha producido a las 10.45 horas de este jueves, 25 de septiembre, en la avenida de Medina Azahara, cuando el conductor alertó rápidamente al 061 de la situación, según informan desde el servicio autonómico.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron al afectado, un hombre del que por el momento se desconoce la edad y si finalmente fue trasladado a un centro hospitalario. También intervinieron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en esta vía principal de Córdoba mientras se desarrollaba la asistencia.
Una vez el pasajero fue evacuado del vehículo, el autobús pudo reanudar su servicio con normalidad.
Revuelo en Medina Azahara
El incidente ha causado cierto revuelo en el lugar. Muchos ciudadanos se preguntaban qué ocurría, ante la presencia no solo de la ambulancia junto al autobús, sino también de un importante despliegue para evitar que el tráfico se viese afectado en la menor medida de lo posible.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia