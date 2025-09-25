El PSOE denuncia que el Imdeec recorta los plazos de sus ayudas por los problemas en la sede digital

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero, ha denunciado este jueves que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) ha recortado por decreto los plazos de tramitación de sus líneas de ayudas a empresarios, autónomos y emprendedores al haber reducido a la mitad los plazos de subsanación de solicitudes y de presentación de alegaciones en las cuatro líneas de subvenciones que tiene en curso.

En rueda de prensa, Romero ha expuesto que hasta el 18 de septiembre no ha sacado el Imdeec la última línea de subvenciones de este presupuesto, y que las normas de cierre del Ayuntamiento son a 5 de diciembre, por lo que tienen menos de dos meses para solicitarlas, sacar lista provisional, alegar con una reducción de sus derechos a la mitad, publicar la lista definitiva y adjudicar. “Es completamente imposible y se pone en riesgo una de las líneas de subvenciones, pero es que el resto tampoco están resueltas y se acortan los plazos”, ha criticado el edil.

Problemas con la sede electrónica

Con todo, Romero tilda de "barbaridad" que sea la propia gerente del organismo quien por carta haya justificado esta medida “alertando de incidencias en la sede electrónica municipal: en vez de arreglar la plataforma digital, se recortan derechos”. El edil, que ha dicho que el PSOE estará vigilante para que no se pierda ni un solo céntimo de estas convocatorias, ha censurado también que el Imdeec saque a concurso la contratación de una empresa para que abra y cierre el colegio Duque de Rivas, que desarrollará cursos de formación, por 44.000 euros. “¿No tiene el Imdeec capacidad propia para hacerlo sin tener que externalizarlo?, ha concluido diciendo.