Las Peñas Cordobesas otorgan sus Potros de Oro 2025 a la UME y a Rafael Cañete.

La Federación de Peñas Cordobesas ha aprobado este jueves la concesión de sus tradicionales Potros de Oro, las distinciones que premian la labor o el papel desempeñado por personas o colectivos a lo largo del año y de quienes han trabajado en por del mundo peñístico de Córdoba.

En esta ocasión, la asamblea de peñas ha otorgado el Potro de Oro a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su participación en las labores de limpieza y rescate de la dana de Valencia y en los incendios que han asolado España este verano.

Dos bomberos de la UME ante el fuego en un monte de Ouense. / UME

Por su parte, el Potro de Oro de las Peñas será también para Rafael Cañete Casado, un peñista cordobés que atesora más de tres décadas en las distintas juntas directivas de la entidad en la que ha trabajado bajo la presidencia de Francisco Castillejo, Alfonso Morales y en la actualidad, con Juan Serrano. Cañete es probablemente la persona que más años lleva al servicio de la federación. Jubilado de Renfe, Rafael Cañete forma parte de varias peñas cordobesas en las que participa de manera activa desde hace varias décadas como la Peña Flamenca Ana Rodríguez, Las Ovejas Negras, la Asociación Cultural Córdoba solo hay una y El Buen Rollo.

Rafael Cañete Casado. / CÓRDOBA

Potros de Plata y de Bronce 2025

Los Potros de Plata 2025 irán a manos de Alfonso Carrasco (Peña El Botijo), Purificación Moreno (Coro Ritmo y Compás) y a Francisco Chofles (Amigos de las Matildes).

Por su parte, los Potros de Bronce de este año serán para Antonio M. González (Amigos de la Urbanización Azahara), Luis Viudes (Casa de Castro del Río), José Acero (Casa de Sevilla), Purificación Criado (Club de Matrimonios de la Unión), Salvador Leiva (Córdoba Savia Cordobesa), Miguel Moreno (Coro Sol y Luna), María de la P. Fernández (Coro Vista Sierra), Rafael Martos (De Peinas y Volantes), Juan Fernández (El Minarete), Leonor López (Flora), Eva María Moreno (La Jarana), Ana Caballero (Los Amigos de Fátima), Mercedes Jiménez (Peña Flamenca Campo de la Verdad), Diego Basabilbaso (Peña Valdeolleros Real Madrid), Joaquín Cívico (Real Peña El Limón), Juan Antonio Cobos (La Temporera), Luis A. Moreno (Club Calerito), María C. Luque (Los Romeros de la Paz), Carmen Lorente (La Torremocha) y María Victoria Sánchez (Casa de Los Pedroches).

Asimismo, se celebrarán los 50 años de la Peña Los Quijotes Cordobeses y los 25 años de las peñas Amigos de Fernando y Cristo del Amor.