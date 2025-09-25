Reportaje
Ley de Dependencia: "No me creía que nos dieran plaza para mi hijo después de tanto tiempo luchando"
La Junta de Andalucía resuelve el caso de un joven con autismo y graves trastornos de conducta tras años reclamando el ingreso en un centro especializado
Dicen que bien está lo que bien acaba y Francisco García se queda con eso. Hace un par de semanas, lanzó a través de Diario CÓRDOBA su petición desesperada por una plaza en un centro especializado donde atender las necesidades de su hijo Javier, que presenta autismo y graves trastornos de conducta. Unos días después, su solicitud se resolvía. La Delegación de Inclusión Social de la Junta de Andalucía ha explicado que la publicación de la denuncia en prensa no ha sido el detonante para que se adjudicara, ya que «se está trabajando en el caso desde hace mucho tiempo».
Según la información facilitada, la resolución de grado se produjo en octubre de 2010 y desde entonces, el expediente ha pasado por diferentes fases y ha permanecido en lista de espera hasta el día 16 de septiembre, cuando se le adjudicó una plaza.
Cuando Francisco García recibió la noticia no daba crédito. «Me llamaron y no me lo creía después de tanto tiempo luchando», afirma. En un par de semanas, su hijo Javier será ingresado en aplicación de la ley de Dependencia en el centro Matías Camacho de Alcolea, especializado en la atención de personas con discapacidad intelectual y graves alteraciones de conducta que en determinadas circunstancias le llevan a ser muy agresivo con quien le rodea, también con los miembros de su familia.
«Llevamos dos años en una situación muy extrema, así que es un alivio para toda la familia, también para sus hermanos, saber que pronto Javier estará en buenas manos, con profesionales preparados», ha indicado, «hemos pasado mucho».
