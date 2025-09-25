El ingeniero de la UCO David Dobado, Premio Nacional al Mejor Proyecto Fin de Máster para el Acceso a la Profesión

La Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (FAIIE) ha otorgado el primer Premio de la edición 2024 del Concurso de Trabajos Fin de Máster (TFM), modalidad de Proyectos de Ingeniería, de estudios habilitantes para el ejercicio a la profesión regulada de Ingeniero Industrial a David Dobado López, que cursó sus estudios en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba (EPSC), en reconocimiento a su proyecto titulado “Diseño de una estación de suministro de electricidad e hidrógeno para vehículos”.

Según informa la Universidad de Córdoba (UCO), la entrega del galardón ha tenido lugar este jueves en el Campus de Rabanales de Córdoba, coincidiendo con la Asamblea Nacional de la FAIIE. En el acto estuvo presente el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez; quien ha agradecido a la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España la iniciativa de premiar la excelencia del estudiantado de ingenierías. “Que haya recaído este premio en un estudiante de la Universidad de Córdoba es todo un orgullo y una satisfacción para la UCO, porque muestra la calidad de las enseñanzas y el profesorado de nuestra Escuela Politécnica Superior de Córdoba”. El director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, Manuel Cañas Ramírez, y el presidente de la FAIIE, Luciano Azpiazu Canivell, han recordado a los asistentes que es la segunda vez que este premio recae en la EPSC en los últimos tres años. “Este premio demuestra que la ESPC es muy distinguida, y por eso esta Escuela crecerá, porque los ingenieros profesionales que salen de ella son muy buenos”.

Por su parte, David Dobado López, ha indicado que “es un honor estar aquí hoy, recibir este premio de carácter nacional y defender la Universidad de Córdoba, que me ha acompañado durante todo este tiempo”. Dobado ha estado acompañado de su directora del TFM premiado, Pilar Dorado Pérez; así como integrantes de la Junta Directiva de FAIIE, los primeros ejecutivos del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental.

El proyecto premiado aborda una de las principales limitaciones para la transición energética: la escasez de puntos de abastecimiento para vehículos eléctricos e impulsados por hidrógeno. Propone la creación de una estación de suministro de 4.700 m², ubicada junto a la A-4, a 16 km de Córdoba capital. Además, se enmarca en los retos europeos hacia una movilidad sostenible. La Unión Europea ha fijado 2035 como límite para la venta de vehículos con motores de combustión. Sin embargo, la infraestructura de recarga aún es insuficiente: en 2020, solo se había alcanzado un 5–6% de los puntos eléctricos previstos y un 2–3% de los de hidrógeno. Este trabajo da respuesta directa a esta necesidad estratégica.

Carácter integral del proyecto

El jurado valoró especialmente el carácter integral del proyecto, la inclusión completa de documentación técnica y normativa, la innovación en la temática, orientada a la sostenibilidad de la actividad industrial, el detallado desarrollo técnico y la viabilidad económica planteada y la contribución real del proyecto a los desafíos actuales en materia de movilidad sostenible.

El trabajo, presentado por la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, ha sido dirigido por la catedrática María del Pilar Dorado Pérez, del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. En esta edición del certamen, el número de trabajos presentados superó al de convocatorias anteriores, y el jurado destacó el alto nivel de calidad y profesionalidad de los proyectos.

La FAIIE convoca anualmente este premio con el objetivo de poner en valor la importancia de la formación en redacción y dirección de proyectos dentro de la profesión del ingeniero industrial. Desde esta federación, se ha destacado que “el nivel de los trabajos presentados en 2024 ha sido excepcional, reflejo del alto nivel formativo de nuestras escuelas”, y se ha enviado una sincera felicitación al ganador y a su directora durante el acto.

Hay que recordar que en la edición 2022 de este premio también resultó ganador un ingeniero industrial, Reyes Fernández Muñoz, que había cursado sus estudios en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, con el Proyecto Fin de Máster titulado “Diseño de un tren de aterrizaje retráctil para un avión comercial”, lo que acredita la calidad de la formación impartida por esta Escuela y el reconocimiento técnico y social que supone el otorgamiento de dos primeros premios en tan reducido plazo.