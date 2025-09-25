Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 25 de septiembre de 2025

Música

Concierto de Sebastián Yatra

El reconocido artista colombiano llega a Córdoba dentro de su gira internacional. Sebastián Yatra es actualmente una de las grandes figuras del panorama musical en español. Ha colaborado con artistas de la talla de Ricky Martin, Reik, Carlos Vives o Jonas Brothers, consolidando su presencia tanto en el mercado latino como en el global.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas. Gran Vía Parque, s/n. 21.00 horas.

Presentación libro

‘Anales palatinos del califa de Córdoba al-HAkam II’

La Casa Árabe acoge el acto de presentación del libro Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, con Daniel Valdivieso, editor de Almuzara, y Alberto Montejo, arqueólogo. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Música

Concierto de Aurora Beltrán

La mítica cantante de Tahúres Zurdos y una de las voces más importantes del Rock en castellano, presentará sus canciones en formato acústico.

CÓRDOBA. Quiosco Joven. Paseo de la Victoria. 21.30 horas.

Cabalcor 2025

Concurso Internacional Morfológico de Caballos de Pura Raza

Este prestigioso certamen, considerado uno de los más importantes del circuito ecuestre nacional e internacional, se celebrará en el incomparable entorno de las Caballerizas

Reales de Córdoba, del 25 al 27 de septiembre, con acceso libre y gratuito para todos los asistentes.

CÓRDOBA. Caballerizas Reales. Desde las 10.00 horas.

Flamenco

Actuación de José Peña Méndez

José Peña cerrará el ciclo denominado Música y otros ritmos que ha programado el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba, y estará acompañado al cante con Virginia Gómez, al toque con Gaspar de Holanda y al baile y cante con Verónica Campos.

CÓRDOBA. Fundación Caja Rural del Sur. Ronda de los Tejares, 36. 20.00 horas.

Presentación libro

‘El desembarco de Alhucemas’

Juan José Primo Jurado presenta su libro El desembarco de Alhucemas acompañado de Nicolás de Bari Millán Cruz, presidente del Real Círculo de la Amistad, y Antonio Cuesta, editor de Almuzara..

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 20.30horas.

Música

Actuación del grupo Alxaraf

El trío Alxaraf, formado por el cantaor Vicente Gelo, el guitarrista Tino van der Sman y el percusionista David Rodríguez Chupete, ofrecen una propuesta musical que fusiona el flamenco con la música sefardí, explorando las raíces culturales compartidas entre ambas tradiciones. Entrada gratuita.

CÓRDOBA. Cine Delicias. Frailes, 10. 21.00 horas.

Teatro

Representación de ‘Don Juan Tenorio’

Dentro de la Semana de la Vecindad de Poniente Sur, la compañía Trece Teatro presenta, con una fusión de teatro y copla y ambientada en el reinado de Fernando VII, esta versión del clásico universal, con gran respeto al texto original de Zorrilla y una sorprendente puesta en escena. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar, s/n. 19.00 horas.

Música

Concierto de DR. Feelgood

La Sala Ambigú de la Axerquía recibe en concierto a esta banda de R&B, formada actualente por Kevin Morris en la batería y Phil Mitchell en el bajo, con el reciente regreso a la banda del increíble guitarrista Gordon Russell, que formó parte del grupo durante los años 80, y el carismático cantante y armonicista Robert Kane, 23 años en el grupo tras dejar a The Animals. Entradas anticipadas en: woutick.com.

CÓRDOBA. Sala Ambigú. del Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, 1. 22.00 horas.

Clubes de lectura

Encuentros con la escritora Najat el Hachmi

La escritora española se reunirá primero con los clubes infantiles (Biblioteca Infantil, 17.30) y a continuación con los clubes de adultos (Sala María Moliner, 19.00). La presentación estará a cargo de Genoveva Tapia Berbel y Mari Ángeles Gaitán Novo.