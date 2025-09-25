Los graduados sociales celebran el centenario de su profesión en Córdoba

Los Graduados Sociales de España se han reunido este jueves en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convencioones (CEFC) con motivo de la 15ª Asamblea Nacional de las Juntas de Gobierno del gremio que se celebra del 25 al 26 de septiembre en Córdoba, coincidiendo con la celebración del centenario de la profesión. Durante la jornada inaugural se han desarrollado las primeras mesas de trabajo, que han abordado cuestiones clave para el presente y futuro de la profesión, tales como la relación con la Administración Pública, la evolución de la Justicia o la Comunicación e Imagen Corporativa.

La jornada de este viernes arrancará a las diez de la mañana con la primera de las seis ponencias previstas, dedicada a las competencias y al desarrollo profesional de los Graduados Sociales, moderada por Íñigo de la Peña, vicesecretario del Consejo General. Una hora y media después, Marcos Óscar Martínez, vicepresidente segundo del Consejo, y Carmen María Castro, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, moderarán la segunda sesión, centrada en las relaciones laborales internacionales.

A lo largo de la tarde, los ponentes y asistentes debatirán sobre la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito laboral, la Carta Social Europea, las últimas novedades jurisprudenciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como sobre los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, concluyendo la jornada a las 19:45.