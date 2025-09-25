Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 25 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 26 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Adela Gordo Bartolomé
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia