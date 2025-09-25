Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estabilidad meteorológica en Córdoba, a la espera de la borrasca que llega a la península este fin de semana

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Localización del huracán Gabrielle sobre las Azores, según una imagen difundida por la Aemet.

Tomás Moreno

Córdoba

Córdoba espera este jueves una jornada de estabilidad meteorológica, donde el tiempo, en general, se mantendrá estable, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas irán en ascenso, si bien las mínimas si podrían bajar. Hoy se ha registrado una mínima de 15,4 grados a las seis de la mañana, según datos del observatorio del aeropuerto, pero para los próximos días se esperan registros de 13 a 11 grados.

Por otro lado, aunque en principio no parece que sus efectos se vayan a dejar sentir en Córdoba, no apartamos la vista de la evolución del huracán Gabrielle, que a finales de semana podría tocar la península transformado ya en borrasca profunda, según la Aemet.

Para hoy jueves, 25 de septiembre, la Aemet prevé en Córdoba cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 30º, en Lucena entre 14º y 28º, en Pozoblanco entre 11º y 28º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 27º.

El tiempo en Córdoba para hoy y los próximos días.

El tiempo en Córdoba para este viernes

La Aemet prevé para mañana cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 30º, en Lucena entre 14º y 28º, en Pozoblanco entre 11º y 28º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 27º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:

El Rey apela a las raíces sefardíes de España y cita a Córdoba en su discurso ante la ONU

Estabilidad meteorológica en Córdoba, a la espera de la borrasca que llega a la península este fin de semana

El Anuario Agroalimentario de Córdoba analiza la situación de los mercados exteriores ante la llegada de Trump

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 25 de septiembre de 2025

Nueve de cada diez caseteros responden a la solicitud de información de Hacienda en Córdoba

Ley de Dependencia: "No me creía que nos dieran plaza para mi hijo después de tanto tiempo luchando"

Radiografía de los supermercados en Córdoba: mayor concentración y tiendas cada vez más grandes

