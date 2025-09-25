Estabilidad meteorológica en Córdoba, a la espera de la borrasca que llega a la península este fin de semana

Córdoba espera este jueves una jornada de estabilidad meteorológica, donde el tiempo, en general, se mantendrá estable, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas irán en ascenso, si bien las mínimas si podrían bajar. Hoy se ha registrado una mínima de 15,4 grados a las seis de la mañana, según datos del observatorio del aeropuerto, pero para los próximos días se esperan registros de 13 a 11 grados.

Por otro lado, aunque en principio no parece que sus efectos se vayan a dejar sentir en Córdoba, no apartamos la vista de la evolución del huracán Gabrielle, que a finales de semana podría tocar la península transformado ya en borrasca profunda, según la Aemet.

Para hoy jueves, 25 de septiembre, la Aemet prevé en Córdoba cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 30º, en Lucena entre 14º y 28º, en Pozoblanco entre 11º y 28º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 27º.

El tiempo en Córdoba para hoy y los próximos días. / CÓRDOBA

El tiempo en Córdoba para este viernes

La Aemet prevé para mañana cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

